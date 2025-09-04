Médicos israelíes realizan el primer trasplante de corazón humano tras implantar un corazón artificial

Itongadol.- Médicos israelíes han realizado con éxito el primer trasplante de corazón del país en un paciente que anteriormente había recibido un corazón artificial completo, según informó el jueves el Centro Médico Sheba.

El paciente, un hombre de unos 50 años, se sometió al trasplante la semana pasada, tres meses después de que los médicos le implantaran un corazón artificial que lo mantuvo con vida hasta que se encontró un corazón donante compatible. El procedimiento original fue documentado por Ynet.

«Es un momento muy emotivo que nos sitúa verdaderamente a la vanguardia de la medicina», afirmó el profesor Yael Peled, director médico de la Unidad de Trasplantes Cardíacos y Asistencia Circulatoria Mecánica de Sheba. «Es un paso que salva vidas y abre más oportunidades para ayudar a las personas».

Peled explicó que el paciente llegó al Sheba hace unos tres meses con una insuficiencia grave en ambos ventrículos del corazón, una afección que en el pasado dejaba a los médicos con opciones de tratamiento limitadas. «El corazón artificial lo estabilizó y nos dio tiempo para realizar un trasplante de corazón humano, algo que no teníamos hasta hace poco», afirmó.

El corazón artificial se implantó en mayo. Los médicos describieron el caso como un hito médico que demostró que la tecnología podía servir de puente hasta que se dispusiera de un corazón de donante.

«Nunca sabemos cuándo habrá una donación de corazón humano, que es algo poco frecuente y que no se puede guardar en una estantería como un corazón artificial», dijo Peled. «El corazón artificial sirve de puente, pero creo que con el tiempo podría convertirse en una opción de tratamiento a largo plazo».

El profesor Leonid Sternik, jefe de la División de Cirugía Cardíaca de Sheba, calificó el logro como «extraordinario». Afirmó que los implantes de corazones artificiales completos se encuentran entre los procedimientos médicos más avanzados del mundo y solo se realizan en unos pocos centros punteros.

El trasplante fue realizado por un equipo multidisciplinar formado por el profesor Avi Morgan, director quirúrgico de la Unidad de Asistencia Mecánica de Sheba, el doctor Eyal-Ran Nahum, director quirúrgico de la Unidad de Trasplantes Cardíacos, y el doctor Assi Milwidsky, jefe de los Servicios de Asistencia Mecánica y Fallo Cardíaco para Pacientes Hospitalizados.

Peled afirmó que los futuros avances en este campo podrían incluir trasplantes parciales de corazón, corazones de animales como cerdos e incluso órganos impresos en 3D. «El futuro es prometedor y seguimos avanzando en esa dirección», afirmó.

Fuente: Ynet.