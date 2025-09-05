Israel: La vicepresidenta de la Comisión Europea es «una vocera de la propaganda de Hamás»

Itongadol/Agencia AJN.- Israel criticó duramente a la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, la española Teresa Ribera, acusándola de ser «vocera de la propaganda de (la organización terrorista palestina) Hamás» por calificar de «genocidio» a la Guerra de Gaza.

«Condenamos enérgicamente las acusaciones infundadas» de la funcionaria, tuiteó ayer el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Oren Marmorstein.

«En lugar de repetir como un loro el libelo de sangre del ‘genocidio’ difundido por Hamás, Ribera debería haber pedido la liberación de todos los rehenes y que Hamás deponga las armas para que la guerra pueda terminar», añadió.