Exrehén Tsurkov regresará a Israel y será tratada como quienes volvieron de Gaza

Itongadol/Agencia AJN.- La exrehén israelo-rusa Elizabeth Tsurkov será trasladada a Israel en los próximos días y recibirá el mismo proceso que los cautivos liberados o rescatados del cautiverio en Gaza, informó la emisora pública Kan.

La académica que estudiaba en la Universidad de Princeton fue secuestrada por una milicia chiita mientras realizaba una investigación en Irak en 2023 y enviada a la embajada de los Estados Unidos en Bagdad ayer.

Los rehenes que volvieron de Gaza fueron hospitalizados en pabellones especiales, donde podían reunirse con sus familias mientras se recuperaban gradualmente y se sometían a diversos controles médicos y de salud mental.

Según Kan, no se le pidió a Israel ninguna concesión a cambio de la liberación de Tsurkov, cuyas circunstancias siguen siendo confusas.

“Me cuesta respirar. Me estoy volviendo loca. Es una alegría increíble, una felicidad increíble. Llevo casi dos años y medio esperando este momento”, contó su madre, Irina, a la Radio del Ejército.

“Espero que todas las familias de nuestros rehenes reciban el mismo mensaje” de una pronta liberación, añadió.