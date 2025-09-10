Israel demuele las casas de dos terroristas palestinos que asesinaron a un civil en la Margen Occidental

Itongadol/Agencia AJN.- Tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) demolieron ayer las casas de dos terroristas palestinos que el año pasado perpetraron un ataque mortal a tiros en la Margen Occidental.

Según el Ejército, Abd al-Arouf Masri y Ahmed Abu Ara formaron parte de la célula de Hamás que perpetró el tiroteo del 11 de agosto de 2024 en el cruce de Mehola en la Ruta 90, la principal arteria que conecta el norte y el sur del Valle del Jordán, donde Yonatan Deutsch, de 23 años, fue asesinado y Anas Jaramana, de 32, resultó herido.

Abu Ara fue eliminado por un dron cinco días después y Masri fue abatido en un intercambio de disparos con tropas israelíes el 8 de octubre.

El Ejército afirmó que sus tropas demolieron las casas en la aldea de Aqaba.

Las FDI habían anunciado previamente que demolieron la casa de otro terrorista palestino que había perpetrado otro atentado en diciembre de 2024.

Como política, Israel demuele las casas de los palestinos que llevaron a cabo ataques terroristas mortales.

El proceso suele tardar meses, ya que la familia puede apelar la medida ante el Tribunal Superior y, luego, los militares esperan las “condiciones óptimas” para llevar a cabo la demolición.