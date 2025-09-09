Startup israelí lanza primer test sanguíneo del mundo para personalizar el tratamiento de la depresión

Itongadol.- La empresa biotecnológica israelí NeuroKaire (anteriormente Genetika+) lanzó este martes BrightKaire, el primer test clínico mundial capaz de ayudar a los médicos a seleccionar el antidepresivo más adecuado para cada paciente con trastorno depresivo mayor (MDD). El test, basado en tecnología de “cerebro en un plato”, ya cuenta con aprobación regulatoria en Estados Unidos y está disponible para doctores y pacientes en EE.UU. e Israel. Todos los análisis, incluso los solicitados desde Israel, se realizan en laboratorios estadounidenses. Los pacientes pueden acceder al test a través de su psiquiatra o neurólogo, o directamente coordinando con la compañía.

Hasta ahora, los médicos dependían principalmente de pruebas genéticas, que analizaban el perfil de ADN del paciente para predecir cómo metabolizaría ciertos fármacos y la probabilidad de efectos secundarios. Sin embargo, estos estudios no respondían la pregunta central: ¿el medicamento realmente mejorará los síntomas de la depresión?

BrightKaire revoluciona este enfoque al evaluar directamente la respuesta de las células cerebrales del paciente a distintos fármacos, permitiendo por primera vez una personalización funcional y precisa del tratamiento. Esto podría reducir drásticamente el tiempo necesario para encontrar el antidepresivo correcto, que actualmente es un proceso de prueba y error que puede durar hasta dos años, prolongando el sufrimiento y los efectos secundarios innecesarios.

Fundada en 2018 por la Dra. Talia Cohen-Solal y la Dra. Daphna Laifenfeld, NeuroKaire ha recaudado hasta la fecha alrededor de 25 millones de dólares de fondos de capital de riesgo, incluidos GreyBird Ventures, Meron Capital y Jumpspeed Venture Partners. En 2022, la compañía también obtuvo hasta 17,5 millones de euros en subvenciones del programa EIC Accelerator de la Unión Europea.

Prof. Mark Weiser, presidente de la División de Psiquiatría del Sheba Medical Center y asesor externo de NeuroKaire, destacó:

“Este es un momento increíble para la psiquiatría. El uso único que hace NeuroKaire de células madre, análisis genéticos e inteligencia artificial representa un avance dramático en la comprensión biológica de la depresión, permitiéndonos identificar qué medicamentos son más efectivos para cada paciente”.

Dr. Justin Coffey, asesor médico principal de NeuroKaire, explicó la ventaja del test:

“Tradicionalmente, identificar el medicamento correcto para pacientes con MDD puede tomar hasta 18 meses, ya que los fármacos requieren cuatro a seis semanas para mostrar efecto, luego se ajusta la dosis y, si no funciona, se reinicia todo el proceso con otro medicamento. BrightKaire, basado en las propias células cerebrales del paciente obtenidas de su sangre, puede identificar la medicación adecuada en unas ocho semanas. Esto cambia completamente el panorama para pacientes y psiquiatras”.

Dra. Talia Cohen-Solal, CEO y cofundadora, concluyó: “Durante demasiado tiempo, quienes sufren MDD han estado sujetos a la prescripción por prueba y error. BrightKaire no solo es un paso en la dirección correcta hacia la psiquiatría personalizada, es un salto crítico más allá del enfoque genérico que define gran parte del cuidado psiquiátrico actual”.

Fuente: Ctech.