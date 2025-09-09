Netanyahu se comunica con la familia de Elizabeth Tsurkov tras su liberación en Irak

Itongadol.- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llamó a la familia de Elizabeth Tsurkov, la investigadora israelí-rusa que fue secuestrada en Irak hace dos años y liberada hoy, para comunicarles personalmente la alegría por su regreso, según informó en un comunicado oficial.

“Mediante el trabajo en equipo liderado por el Coordinador de Rehenes y Personas Desaparecidas, Gal Hirsch, que duró muchos meses y tras grandes esfuerzos, logramos conseguir su liberación”, afirmó Netanyahu.

El primer ministro agregó: “Esta noche hablé con Emma y Avital, sus hermanas, y en una conversación muy emotiva les dije que todo Israel está feliz de verla de regreso en casa”.

Netanyahu aprovechó para reiterar su compromiso con la recuperación de todos los rehenes: “Seguiremos luchando con fuerza y determinación hasta traer a todos nuestros rehenes de vuelta a casa, tanto los vivos como los caídos”, refiriéndose a los 48 rehenes que todavía se encuentran retenidos en Gaza.

La liberación de Tsurkov fue anunciada previamente por el presidente estadounidense Donald Trump, quien destacó que la investigadora fue puesta a salvo tras permanecer meses en cautiverio bajo el grupo Kata’ib Hezbollah. “Me complace informar que Elizabeth Tsurkov, estudiante de Princeton, cuya hermana es ciudadana estadounidense, acaba de ser liberada y se encuentra ahora de manera segura en la Embajada de Estados Unidos en Irak, tras haber sido torturada durante muchos meses”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

El presidente estadounidense enfatizó su compromiso con la justicia y la liberación de rehenes: “¡Siempre lucharé por la JUSTICIA y nunca me rendiré! ¡HAMÁS, LIBEREN A LOS REHENES, AHORA!”.

Elizabeth Tsurkov, que probablemente ingresó a Irak con su pasaporte ruso, había viajado al país como parte de su doctorado en Princeton, después de haber visitado previamente Irak y otros países árabes de la región.