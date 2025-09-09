Funcionarios israelíes afirma que la operación contra líderes de Hamás en Qatar ayudará a avanzar en negociaciones de rehenes

Itongadol.- Funcionarios israelíes sostienen que el ataque llevado a cabo por Israel en Qatar, dirigido contra un encuentro de altos dirigentes de Hamás, impulsará las conversaciones para lograr un acuerdo sobre la liberación de rehenes.

“Al principio, Hamás probablemente declarará que no habrá negociaciones ni acuerdo, pero al final las conversaciones se reanudarán”, dijo una fuente israelí a The Jerusalem Post.

Según la fuente, si varios líderes de Hamás presentes en el apartamento fueron eliminados, el único dirigente de alto rango que sobrevivió —porque no se encontraba allí— es Khaled Mashaal. “No es que Mashaal sea pragmático”, aclaró la fuente, “pero en las últimas semanas estaba presionando a otros altos funcionarios de Hamás para que avanzaran con el acuerdo”.

El general de brigada (res.) Gal Hirsch destacó en un mensaje a las familias de los rehenes que durante mucho tiempo la dirigencia de Hamás en el extranjero —conocida como “Hamás en el exterior”— ha sido un obstáculo clave para alcanzar un acuerdo. “Incluso frente a una flexibilidad significativa de Israel y negociaciones prolongadas, esta dirigencia interrumpió el progreso hacia un trato, violó entendimientos y generó numerosos problemas y obstáculos”, escribió Hirsch.

Funcionarios israelíes también creen que la operación reducirá de manera significativa el papel de Qatar en las negociaciones.

Netanyahu: “Se acabaron los días de inmunidad para líderes terroristas”

Durante un evento en la Embajada de Estados Unidos con motivo del Día de la Independencia, el primer ministro Benjamin Netanyahu abordó la operación en Qatar. “Hoy surgió una oportunidad única para eliminar líderes senior de Hamás en el extranjero. Las FDI y el Shin Bet lo ejecutaron con precisión”, afirmó.

“Se acabaron los días en que los líderes terroristas podían gozar de inmunidad en cualquier lugar”, agregó.

El Gabinete de Seguridad no fue informado previamente sobre la operación y se enteró a través de los medios, aunque el llamado “Grupo de los Siete” —un foro más reducido que incluye al primer ministro y varios ministros clave— sí recibió información antes del ataque.

Según varios fuentes citadas por el Post, no hubo consenso dentro de los jefes de las agencias de seguridad de Israel. Mientras el Shin Bet apoyó la operación, otras partes del establecimiento de seguridad se mostraron menos entusiastas. El jefe del Mossad, David Barnea, no se opuso al operativo en sí, sino a su momento. Durante una reciente reunión del gabinete, Barnea habría dicho: “No se pueden eliminar altos funcionarios de Hamás en el extranjero mientras las negociaciones con ellos siguen en curso”.

Finalmente, Netanyahu insistió: “Lo haremos ahora”.

Fuente: The Jerusalem Post.