Las acciones alcanzan máximos históricos en la Bolsa de Tel Aviv tras el ataque israelí a los líderes de Hamás

Itongadol/Agencia AJN.- Las acciones alcanzaron ayer máximos históricos en la Bolsa de Valores de Tel Aviv al finalizar la jornada del ataque aéreo israelí dirigido contra los principales líderes de la organización terrorista palestina Hamás en Doha, la capital de Qatar.

El índice de referencia TA-125 subió un 1,7% al cierre de la jornada y lleva más del 32 % en lo que va de año.

El índice TA-35, de empresas de primera línea, subió un 1,8%. El TA-90, que replica las acciones de mayor capitalización no incluidas en el anterior, subió un 1,4% y el TA-Oil and Gas se disparó un 2,9%.