Inicio Economia Las acciones alcanzan máximos históricos en la Bolsa de Tel Aviv tras el ataque israelí a los líderes de Hamás

Las acciones alcanzan máximos históricos en la Bolsa de Tel Aviv tras el ataque israelí a los líderes de Hamás

Por IG
0 Comentarios

Itongadol/Agencia AJN.- Las acciones alcanzaron ayer máximos históricos en la Bolsa de Valores de Tel Aviv al finalizar la jornada del ataque aéreo israelí dirigido contra los principales líderes de la organización terrorista palestina Hamás en Doha, la capital de Qatar.

El índice de referencia TA-125 subió un 1,7% al cierre de la jornada y lleva más del 32 % en lo que va de año.

El índice TA-35, de empresas de primera línea, subió un 1,8%. El TA-90, que replica las acciones de mayor capitalización no incluidas en el anterior, subió un 1,4% y el TA-Oil and Gas se disparó un 2,9%.

También te puede interesar

Exrehén Tsurkov regresará a Israel y será tratada...

Israel demuele las casas de dos terroristas palestinos...

Netanyahu se comunica con la familia de Elizabeth...

Netanyahu: el ataque a los líderes de Hamás...

Israel intercepta un misil y un dron lanzados...

Familiares de rehenes israelíes: “profunda preocupación y gran...

Israel ataca a la cúpula de Hamás en...

Ex rehenes israelíes-argentinos y sus familias instan a...

Sa’ar afirmó que Israel acepta la propuesta de...

El cuarto soldado asesinado en un ataque terrorista...

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más