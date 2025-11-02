Exprocuradora general militar estaba desaparecida y generó alarma, pero la Policía israelí la encontró «sana y salva»

Itongadol/Agencia AJN.- La Policía israelí aclaró que la exprocuradora general militar, mayor general Yifat Tomer-Yerushalmi, está «sana y salva», tras haber estado desaparecida desde esta mañana.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) habían alertado acerca de la desaparición de quien había renunciado el viernes, tras admitir que había filtrado un controvertido video del centro de detención militar de Sde Teiman del año pasado.

Se temió por su vida y el jefe del Estado Mayor, teniente general Eyal Zamir, le ordenó a la Dirección de Operaciones que “utilizara todos los medios a disposición de las FDI para intentar localizarla lo antes posible”, según informaron los militares.

La Policía inició la búsqueda después de que su automóvil fuera encontrado abandonado en la playa Hatsuk, cerca de Tel Aviv.

Tomer-Yerushalmi está citada para ser interrogada bajo advertencia como parte de una investigación penal por esa filtración.

“Se tomarán todas las sanciones pertinentes contra ella, principalmente la degradación”, anunció el ministro de Defensa, Israel Katz, el mismo viernes.

Según los protocolos de las FDI, solo un tribunal militar, un tribunal militar especial o el jefe del Estado Mayor pueden degradar a oficiales superiores.

“Quien difunda falsamente acusaciones de asesinato ritual contra soldados de las FDI y anteponga el bienestar de los terroristas de la Fuerza Nukhba al suyo propio no es digno de vestir el uniforme de las FDI y debe ir a prisión”, declaró Katz.

“Me aseguraré de que se lleve a cabo una investigación exhaustiva. Cualquiera que resulte involucrado en esta acusación de libelo de sangre será expulsado y pagará un alto precio”, añadió.

Katz había declarado anteriormente que destituiría a Tomer-Yerushalmi, pero esta se reunió esa mañana con Zamir y le presentó su renuncia.