Hamás afirma que en minutos entregará los cuerpos de tres rehenes israelíes

Itongadol/Agencia AJN.- La organización terrorista palestina Hamás anunció que entregará los cuerpos de tres rehenes israelíes a las 20 hora local.

Según el comunicado, los cuerpos fueron recuperados hoy de un túnel.

Hamás publicó una fotografía que muestra una bolsa para cadáveres con el nombre de un rehén fallecido. Los otros dos no fueron identificados.

La organización terrorista palestina ha entregado anteriormente restos que no pertenecían a personas retenidas en Gaza.

Once rehenes fallecidos permanecen en esa condición.

Desde esta mañana Israel se preparaba ante la posibilidad de que Hamas devolviera esta noche los cuerpos de varios rehenes asesinados.

Aunque no existía confirmación oficial, fuentes israelíes indicaron que las autoridades mantenían un estado de alerta y coordinación con mediadores internacionales.

El canal saudita Al-Arabiya había informado que terroristas de Hamas habían recuperado los cuerpos de tres rehenes en el este de Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, pero no existían confirmaciones de esa versión de parte de las organizaciones humanitarias involucradas en el proceso.

Entre los 11 rehenes se encuentran víctimas que habrían muerto en la Masacre del 7 de Octubre y durante su cautiverio.

En las últimas semanas, la devolución de restos humanos ha sido uno de los temas más sensibles en las conversaciones mediadas por Egipto, Qatar y los Estados Unidos en el marco del alto el fuego vigente.

Las entregas fueron acompañadas por personal del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que actúa como intermediario neutral entre las partes.

La anunciada entrega ocurre en un contexto de tensiones crecientes por las violaciones al alto el fuego en Gaza y mientras continúan las operaciones de búsqueda de los restos de civiles y soldados.