OSM. Hasta el martes se votan las nuevas autoridades sin el hijo de Netanyahu

Itongadol.- Tras el cimbronazo del miércoles a la noche, finalmente se llegó a un acuerdo sobre los nombramientos en las Instituciones Nacionales judías y los delegados al 39° Congreso Sionista los votan por Internet hasta el martes.

En el caso de la Organización Sionista Mundial (OSM), la nueva lista no incluye a Yair Netanyahu, el hijo mayor del primer ministro de Israel.

Según el acuerdo que se somete a votación, el rabino Doron Perez, presidente del movimiento religioso sionista mundial Mizrachi y padre del capitán Daniel Perez, asesinado en la Masacre del 7 de Octubre y cuyo cuerpo permaneció cautivo en Gaza durante dos años, se convertiría en el próximo presidente y a mitad del mandato de cinco años, el 1° de mayo de 2028, sería reemplazado por el actual mandatario, Yaakov Hagoel.a partir del 1 de mayo de 2028

Se prevé la aprobación de la lista de aproximadamente 30 miembros del Comité Ejecutivo de la OMS, con la posibilidad de que el Likud Mundial incorpore a dos más en el futuro, previa aprobación del Consejo General Sionista, que no aprobaría a Netanyahu, según una fuente de la entidad.

Sin embargo, varias listas presentaron una petición ante el Tribunal Supremo Sionista de la OSM para detener la votación. Esta fue parcialmente rechazada: se determinó que se lleve a cabo, pero sus resultados se mantengan confidenciales hasta que los cuestionados, incluidos Hagoel y la propia entidad, puedan responder.

Mizrachi Mundial y Aish Ha’am pidieron un acuerdo más amplio que incluya a todas las facciones, mientras que Shas, Eretz Hakodesh e Israel 365 pidieron volver al acuerdo original.

Según el nuevo, el vicepresidente de la OSM y principal representante de Mercaz, Yizhar Hess, conservaría su puesto.

El Ejecutivo también incluiría a Bella Lvovich, Masha Lubelsky, Yair Lootsteen, Jackie Levy, Ifat Ovadia-Luski, Nechemia Malinowitz, Yishai Merling, Dror Morag, Hagay Mayorek, Na’ama Mashinsky, Silvina Sosna, Charles Kaufman, Rob Kurtz, David Kornfeld, Ronit Snir, Eliran Shmuel-Chai, Yaron Shavit, Israel Schwebel, Carol Ann Shwartz, Yoav Teeni e Itzhak Dahan.

Según la rotación, Yaakov Derai, Anat Vidor, Dina Hahn, Silvio Joskowicz, Hagoel y Netanel Pérez formarían parte del comité hasta el 30 de abril de 2028 y Sergio Edelstein, Shimon Ohayon, Mauricio Balter, Tammy Gottlieb, Gael Grunewald y Avraham Greenvald se incorporarían al otro día.

El presidente del Keren Hayesod, Sam Grundwerg, no estaría interesado en cumplir otro mandato, pero aceptó una breve prórroga hasta que el Comité Ejecutivo logre proponer candidatos, según las fuentes.

Por su parte, el legislador de Yesh Atid Meir Cohen y un miembro del Likud presidirían el Keren Kayemet LeIsrael en forma rotativa, una decisión que se votará en su Asamblea General.