Israel recibe en Gaza de manos de la Cruz Roja tres ataúdes que contendrían cuerpos de rehenes

Itongadol/Agencia AJN.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han recibido en la Franja de Gaza, de manos de la Cruz Roja, tres ataúdes que contendrían cuerpos de rehenes.

Esta los había recogido previamente de manos de terroristas palestinos de Hamás en el sur de Gaza.

Las FDI inspeccionarán los ataúdes antes de cubrirlos con banderas israelíes y realizar una breve ceremonia dirigida por un rabino militar.

Luego, los restos serán trasladados al Instituto Forense Abu Kabir de Tel Aviv para su identificación.

«Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, los ataúdes de tres rehenes caídos, que fueron entregados a una fuerza de las FDI y del ISA (Servicio de Seguridad General, Shin Bet) dentro de la Franja de Gaza. Desde allí serán trasladados a Israel, donde serán recibidos en una ceremonia militar con la participación del Gran Rabino de las FDI», confirmó la Oficina del Primer Ministro (OPM) Benjamin Netanyahu.

«Luego serán trasladados al Centro Nacional de Medicina Forense del Ministerio de Salud. Al completar el proceso de identificación, se les notificará formalmente a sus familias», anticipó.

«Todas las familias de los rehenes han sido informadas en consecuencia y nuestros corazones están con ellas en esta hora difícil. El esfuerzo para devolver a nuestros rehenes continúa y no cesará hasta que se devuelva al último rehén», aseguró la OPM.

«Se solicita al público respetar la privacidad de las familias y abstenerse de difundir rumores e información no oficial y no verificada», destacó.

«Continuaremos proporcionando actualizaciones con información confiable según sea necesario», finalizó el comunicado.

La organización terrorista palestina había anunciado que entregaría los cuerpos de tres rehenes israelíes a las 20 hora local.

Según el comunicado, los cuerpos fueron recuperados hoy de un túnel.

Hamás publicó una fotografía que muestra una bolsa para cadáveres con el nombre de un rehén fallecido. Los otros dos no fueron identificados.

La organización terrorista palestina ha entregado anteriormente restos que no pertenecían a personas retenidas en Gaza.

Once rehenes fallecidos permanecen en esa condición.

Desde esta mañana Israel se preparaba para la posibilidad de que Hamas devolviera esta noche los cuerpos de rehenes asesinados.

Aunque no existía confirmación oficial, fuentes israelíes indicaron que las autoridades mantenían un estado de alerta y coordinación con mediadores internacionales.

El canal saudita Al-Arabiya había informado que terroristas de Hamas habían recuperado los cuerpos de tres rehenes en el este de Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, pero no existían confirmaciones de esa versión de parte de las organizaciones humanitarias involucradas en el proceso.

Entre los 11 rehenes se encuentran víctimas que habrían muerto en la Masacre del 7 de Octubre y durante su cautiverio.

En las últimas semanas, la devolución de restos humanos ha sido uno de los temas más sensibles en las conversaciones mediadas por Egipto, Qatar y los Estados Unidos en el marco del alto el fuego vigente.

La entrega ocurre en un contexto de tensiones crecientes por las violaciones al alto el fuego en Gaza y mientras continúan las operaciones de búsqueda de los restos de civiles y soldados.