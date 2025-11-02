Irán. Presidente: «Reconstruiremos con mayor fuerza» las instalaciones nucleares

Itongadol/Agencia AJN.- Irán reconstruirá sus instalaciones nucleares «con mayor fuerza», declaró su Presidente, Masoud Pezeshkian, a los medios estatales, añadiendo que su país no busca obtener armas nucleares.

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que ordenaría nuevos ataques contra las instalaciones nucleares si Teherán intentara reactivar las instalaciones que Estados Unidos bombardeó en junio.

Pezeshkian hizo esas declaraciones durante una visita a la Organización de Energía Atómica de su país, donde se reunió con altos directivos de la industria nuclear iraní.

«Destruir edificios y fábricas no nos supondrá ningún problema, los reconstruiremos con mayor fuerza», declaró.

En junio, Estados Unidos se unió a Israel para lanzar ataques contra instalaciones nucleares iraníes que formaban parte del programa destinado al desarrollo de bombas atómicas.

Teherán, que habitualmente llama a destruir Israel, sostiene que su programa nuclear tiene fines puramente civiles. Sin embargo, antes de la guerra, había estado enriqueciendo uranio a niveles ligeramente inferiores a los necesarios para bombas atómicas, sin ningún propósito pacífico.

“Todo está destinado a solucionar los problemas del pueblo, a combatir las enfermedades, a mejorar la salud de la población; consideramos prohibitivo una bomba atómica”, declaró Pezeshkian.

Sus comentarios se produjeron en medio de tensiones regionales persistentes tras la Guerra de los 12 Días y mientras agencias de inteligencia occidentales informan que Irán está restaurando gradualmente sus capacidades militares después de los ataques coordinados israelíes y estadounidenses.

La portavoz del gobierno, Fatemeh Mohajerani, dijo que el Ministerio de Asuntos Exteriores había «recibido mensajes sobre la reanudación» de las negociaciones para frenar el programa nuclear de Teherán, pero los detalles se revelarán «en el momento apropiado».