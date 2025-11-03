Los cuerpos devueltos por Hamás corresponden a los exrehenes israelíes asesinados Asaf Hamami, Oz Daniel y Omer Neutra

Itongadol/Agencia AJN.- Representantes militares notificaron a las familias del coronel Asaf Hamami, el capitán Omer Neutra y el sargento Oz Daniel que los cuerpos de los asesinados exrehenes fueron devueltos anoche a Israel por la organización terrorista palestina Hamás, tras la finalización de las labores de identificación por parte de expertos forenses.

Hamami, de 40 años, comandante de la Brigada Sur de la División de Gaza, murió combatiendo a terroristas en el kibutz Nirim en la mañana del 7 de octubre de 2023 y su cuerpo fue llevado a Gaza. Lo sobreviven su esposa, sus tres hijos pequeños y sus padres.

Neutra, de 21 años, soldado estadounidense, era comandante de pelotón en el 77.º Batallón de la 7.ª Brigada Blindada. Murió combatiendo a terroristas en un puesto militar entre los kibutzim Nir Oz y Nirim durante el ataque y su cuerpo fue trasladado a Gaza. Lo sobreviven sus padres y cuatro hermanos menores.

Daniel, de 19 años, servía en el mismo tanque que Neutra y también murió combatiendo a los terroristas y su cuerpo fue secuestrado. Lo sobreviven sus padres y su hermana melliza.

«El Gobierno de Israel comparte el profundo dolor de las familias Hamami, Neutra y Daniel y de todas las familias de los rehenes caídos», afirmó la Oficina del Primer Ministro Benjamin Netanyahu en un comunicado.

Añade que Israel está «decidido, comprometido y trabajando incansablemente» para recuperar a los ocho rehenes fallecidos restantes para darles sepultura y que Hamás «está obligado a cumplir sus compromisos con los mediadores y devolverlos como parte de la implementación del acuerdo».