Análisis. ¿De la visión de Herzl a una fábrica de empleos? «Instituciones Nacionales» con presupuestos multimillonarios

Itongadol (Por Itamar Eichner/Ynet).- Los videos que inundaron Internet el miércoles, procedentes del 39º Congreso Sionista y del intento de crear un puesto a medida para Yair Netanyahu, uno de los hijos del primer ministro, pusieron sobre la mesa un tema que muy pocos conocen a fondo: las «Instituciones Nacionales». Se trata de cuatro organismos de larga trayectoria, fundados antes de la creación del Estado, que siguen operando hoy en día en paralelo al gobierno y cuentan con presupuestos de miles de millones de shekels, además de gestionar una vasta red de actividad sionista en todo el mundo. ¿Cuál es la historia de estas instituciones, por qué se crearon y qué hacen realmente hoy? Ynet lo aclara.

Para comprender a las Instituciones Nacionales hay que remontarse al año 1897, a la ciudad de Basilea, en Suiza. Benjamin Ze’ev Herzl, un periodista judío de origen húngaro que se enfrentó a la ola de antisemitismo que azotaba Europa, convocó el Primer Congreso Sionista. El objetivo era sencillo en su formulación, pero complejo en su implementación: establecer un hogar nacional para el pueblo judío en la Tierra de Israel. Herzl comprendió algo fundamental en la gestión y la organización: una idea no basta, se necesitan instituciones y mecanismos, compra de tierras, organización de la aliá y recaudación de fondos de judíos de todo el mundo. Así se fundó la Organización Sionista Mundial, la organización coordinadora del proyecto sionista.

Posteriormente, y en paralelo al desarrollo de los asentamientos judíos en la Tierra de Israel, surgieron tres organismos que se convirtieron en pilares del proyecto sionista: el Keren Kayemet LeIsrael (KKL), fundado en 1901, cuya función era adquirir y desarrollar tierras en la Tierra de Israel; el Keren Hayesod, fundado en 1920 y que servía como brazo financiero del movimiento sionista; y la Agencia Judía para la Tierra de Israel, fundada en 1929 como el brazo ejecutor de la Organización Sionista y responsable principalmente de organizar la aliá y la integración.

Estos cuatro organismos, fundados antes de la creación del Estado, se conocen hoy como las «Instituciones Nacionales». Funcionaron, en la práctica, como el gobierno judío en el exilio, un mecanismo que construyó la infraestructura física, económica y social sobre la cual se estableció el Estado de Israel en 1948.

Cuando se estableció el Estado y las Instituciones permanecieron

Con el establecimiento del Estado en 1948 se dio una situación singular. Normalmente, cuando se establece un Estado, los organismos que operaban con anterioridad se disuelven o se fusionan con las nuevas instituciones gubernamentales, pero en el caso israelí, las Instituciones Nacionales continuaron operando. Esto se debe a varias razones principales: primero, el nuevo Estado necesitaba recursos, y por lo tanto, las Instituciones Nacionales eran el mecanismo establecido y reconocido que podía recaudar fondos del judaísmo diaspórico. El gobierno israelí, como gobierno soberano, no podía operar con la misma libertad en todo el mundo. Las Instituciones, como organismos no gubernamentales, podían hacerlo.

En segundo lugar, se decidió que la conexión con el judaísmo diaspórico debía mantenerse mediante un mecanismo específico y no solo a través de las relaciones exteriores oficiales. El pueblo judío en la Diáspora no debía ser simplemente un «público blanco» de la política exterior israelí, sino un socio pleno en el proyecto sionista; por lo tanto, las Instituciones Nacionales permanecieron y sirvieron de puente. En tercer lugar, se reconoció que existen funciones que es mejor que no realice directamente el gobierno, como la compra de terrenos en zonas sensibles, las actividades educativas y culturales en la Diáspora, las actividades de los movimientos juveniles judíos y el fomento de la aliá de manera que no sea percibido como una injerencia gubernamental en otros países.

Esto creó la situación singular que persiste hasta hoy en día: las Instituciones Nacionales están arraigadas en la ley israelí, reconocidas por el Estado y operan en estrecha cooperación con él, pero no forman parte de él. No reciben financiación directa del gobierno (salvo en determinados casos de cooperación en proyectos específicos) y mantienen su propia independencia organizativa y política.

La singular estructura política

Un aspecto fundamental de las Instituciones Nacionales es su estructura política. A diferencia del sistema político israelí, donde la coalición y la oposición se enfrentan, las Instituciones Nacionales se construyeron sobre el principio de la representación más amplia posible de todo el pueblo judío. La institución central es el Congreso Sionista, que se reúne cada cinco años y elige a los directivos de las diversas instituciones. El Congreso representa a los partidos israelíes que se definen como sionistas, a organizaciones sionistas de todo el mundo (como Hadassah, WIZO, Maccabi, etc.) y a diversas corrientes del judaísmo: desde la ortodoxa hasta la reformista, desde la derecha hasta la izquierda.

El propósito de esta estructura es garantizar que las Instituciones Nacionales reflejen verdaderamente a todo el pueblo judío y no solo al gobierno actual de Israel. Es un sistema diseñado para crear un amplio consenso en torno a la idea sionista fundamental, más allá de las disputas cotidianas. De hecho, hasta hace poco, una verdadera «coalición de pared a pared» era la norma en las Instituciones Nacionales. Partidos de la Knesset israelí que no lograban congeniar entre sí compartían los puestos en los consejos directivos de las Instituciones Nacionales.

En los últimos años se han abierto fisuras en el consenso, principalmente en torno a cuestiones relacionadas con la pregunta «¿Quién es judío?» y la cuestión de las fronteras y la actividad más allá de la Línea Verde. Sin embargo, el principio fundamental de que las Instituciones Nacionales constituyen una plataforma más amplia que la política interna israelí se ha mantenido.

¿Qué hacen en 2025?

Las Instituciones siguen desempeñando un rol importante incluso hoy en día, algunas de los cuales han cobrado mayor relevancia en la era moderna: el Keren Kayemet LeIsrael continúa trabajando en el desarrollo territorial y la conservación de los recursos naturales. Cultiva bosques, desarrolla parques nacionales, construye embalses y promueve proyectos ambientales. Si bien existe un debate público sobre algunas de sus actividades, especialmente en lo que respecta a las localidades en Judea y Samaria, la mayor parte de su labor se centra en proyectos de desarrollo sustentable en todo el país.

El Keren Hayesod funciona como el principal brazo de recaudación de fondos para las empresas sionistas. Recauda miles de millones de shekels de judíos de la Diáspora y los invierte en proyectos sociales, educativos y comunitarios en Israel. A diferencia del presupuesto estatal, que debe ser aprobado por la Knesset y acatar restricciones presupuestarias, el Keren Hayesod puede operar con mayor flexibilidad e invertir en proyectos innovadores.

La Agencia Judía se encarga de fomentar la aliá y la promoción del sionismo en todo el mundo, gestiona programas juveniles y campamentos de verano para jóvenes judíos de la Diáspora, organiza delegaciones de israelíes a comunidades judías y trabaja para fortalecer la identidad judía y sionista en la generación de continuidad. En una época en la que la asimilación entre los judíos estadounidenses, por ejemplo, es mayor que nunca, este rol se ha vuelto fundamental. Además, la Agencia Judía opera en áreas donde el gobierno israelí no puede hacerlo: mantiene relaciones con comunidades judías en países con los que Israel no tiene relaciones diplomáticas y trabaja para judíos necesitados en todo el mundo. Todo esto se realiza discretamente, sin la atención mediática que acompaña a la actividad gubernamental.

La Organización Sionista Mundial actúa como el organismo rector que coordina y vincula a todas las instituciones y mantiene el Congreso Sionista. También gestiona departamentos independientes en áreas como cultura, educación, diplomacia pública, fomento de la aliá, apoyo a las diversas corrientes del judaísmo y lucha contra el antisemitismo.

La crítica

Las Instituciones Nacionales no son inmunes a la crítica. A lo largo de los años se han presentado denuncias de presupuestos derrochadores, mecanismos inflados y nombramientos políticos basados ​​en la lealtad partidista y no en la calificación. El término «fábrica de empleos» suele aparecer en el discurso público al hablar de las Instituciones Nacionales y algunas de esas críticas están justificadas. Algunos puestos se crearon para proteger a activistas políticos leales y existen casos en los que quienes los ocupan no cumplen con las expectativas ni demuestran logros reales. Una jerarquía compleja -con presidentes, vicepresidentes, miembros remunerados del consejo, miembros asociados no remunerados y una excesiva burocracia- a veces genera la sensación de que el sistema es demasiado complejo.

Entre los muchos apellidos con conexiones políticas no solo se encuentra la familia Netanyahu, cuyo intento de facilitarle un puesto al hijo Yair causó revuelo, sino también las familias de Aryeh Deri y Moshe Gafni. También existen acusaciones contra Yair Lapid y Yesh Atid que sospechan de puestos a allegados.

Es importante recordar que las Instituciones Nacionales cuentan con profesionales dedicados que realizan una labor fundamental bajo las mismas autoridades políticas. El problema no radica en la existencia de las Instituciones, sino en cómo se gestionan, cómo se supervisan y cómo se garantiza que realmente promuevan los objetivos para los que fueron fundadas. En los últimos años se han realizado esfuerzos para mejorar la transparencia y agilizar las actividades: los congresos sionistas, que solían ser eventos relativamente cerrados, se han vuelto más accesibles al público, como lo demuestran los videos publicados esta semana. Los sistemas de control y supervisión también han mejorado y hoy existe una demanda más clara de resultados medibles e informes transparentes.

Los dilemas del presente

Las Instituciones Nacionales se encuentran actualmente en una encrucijada. Por un lado, portan un legado de más de 120 años, un legado que condujo a la fundación del Estado y que continuó acompañando a la empresa sionista incluso después; son los guardianes de la llama del ideal sionista en su sentido más amplio. Por otro lado, deben lidiar con una realidad cambiante: la nueva generación de judíos estadounidenses se siente menos conectada con Israel que sus padres, la asimilación y una aliá que está cambiando, con menos olim de la ex Unión Soviética y más de Europa Occidental.

Todo esto exige que las Instituciones Nacionales se renueven, se reinventen y encuentren nuevas formas de seguir siendo relevantes. No es fácil para instituciones antiguas con estructuras jerárquicas y una burocracia compleja, pero esta es la tarea que enfrentan.

¿Sigue siendo relevante?

En última instancia, las instituciones nacionales son una expresión de una idea central del sionismo: el Pueblo de Israel no es solo un conjunto de personas que viven en el Estado de Israel, sino un pueblo entero, algunos de cuyos miembros viven en la Diáspora. La conexión entre la comunidad israelí y la diaspórica no es solo una cuestión emocional o simbólica, sino práctica, institucional y política. ¿Es perfecto el sistema? En absoluto. ¿Necesitamos mejorarlo, optimizarlo, supervisarlo y exigir más resultados? Sin duda.

Algunos argumentan que los sucesos del 7 de Octubre demostraron con mayor claridad la importancia de la existencia de las Instituciones, incluso hoy, cuando los judíos de la Diáspora se movilizaron por Israel en sus momentos más difíciles. Donaron miles de millones, apoyaron manifestaciones y lucharon contra el antisemitismo que surgió tras la guerra. Comunidades enteras pagaron un alto precio por su apoyo. Las Instituciones Nacionales son el ámbito donde Israel puede darle al judaísmo diaspórico una voz verdadera, una influencia verdadera y una verdadera participación en la configuración del camino del pueblo judío.

El sionismo, en última instancia, es una alianza entre un Estado y un pueblo, entre Israel y la Diáspora, y las Instituciones Nacionales son el mecanismo que materializa esta alianza incluso hoy.