Israel arresta a los exjefes de la Procuración General Militar y hoy declaran en Tribunales

Itongadol/Agencia AJN.- La exprocuradora general militar, mayor general Yifat Tomer-Yerushalmi, y el exfiscal militar en jefe, coronel Matan Solomosh, fueron arrestados anoche por la Policía israelí y comparecerán esta mañana ante la Corte de Magistrados de Tel Aviv en una audiencia de prisión preventiva, informaron las autoridades.

La Policía declaró anoche que ambos son sospechosos de «filtraciones y otros delitos graves» y el encubrimiento posterior, con informes falsos entregados a las autoridades sobre una investigación interna.

Ayer, Tomer-Yerushalmi desapareció durante varias horas tras dejar una nota preocupante para su familia, lo que generó temor por su bienestar y un amplio operativo de búsqueda, antes de ser encontrada sana y salva.

El Canal 12 informó esta mañana que la Policía sospecha que no tenía intención de suicidarse, sino que todo fue un montaje para deshacerse de su teléfono, que puede contener información incriminatoria.

Tomer-Yerushalmi se habría llevado dos teléfonos, uno que permitía localizarla y otro que arrojó al mar cerca de Tel Aviv, según el informe.

La carta también habría sido un montaje y el Canal 12 la describió como “ambigua y extraña, llena de pistas, de lo que no se caracterizan las notas de suicidio”.