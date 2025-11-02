Exrehén israelí Bar Kuperstein regresa a casa: «He esperado dos años por esto»

Itongadol/Agencia AJN.- Una multitud entusiasta rodeó la camioneta que transportaba al exrehén Bar Kuperstein, quien regresó a su hogar en la ciudad de Holon, en el centro de Israel, tras dos años de cautiverio.

Los simpatizantes portaban carteles con su foto y el mensaje «Bienvenido de nuevo». Las dos primeras letras de la primera palabra en hebreo, que forman el nombre de Kuperstein, estaban resaltadas en amarillo.

El exrehén hizo un corazón con los dedos y se dirigió a las cientos de personas: «Gracias a todos los que rezaron por mí. Gracias a mi papá y a mi mamá. Gracias a todos los que me ayudaron a salir. He esperado dos años para esto. ¡Estoy en casa!».

“Gracias a mis amigos. Gracias a la ciudad de Holon que me ha acogido. Gracias al Creador del Mundo que me ha fortalecido. Lamentablemente, hay otras familias en duelo. No descansaremos hasta que todos regresen a casa”, continuó.

Kuperstein fue liberado junto con otros 19 rehenes vivos el 13 de octubre y hoy abandonó el hotel donde se hospedaba mientras se recuperaba en el hospital.

En tanto, su excompañero de cautiverio Alon Ohel se sometió hoy a una cirugía ocular y un procedimiento ortopédico en el Centro Médico Rabin, anunció el hospital.

Su ojo derecho resultó herido por metralla de bala de un terrorista de Hamas durante la Masacre del 7 de Octubre en el festival Nova.

“Hoy realizamos una cirugía ocular compleja y excepcional que debía haberse realizado hace dos años”, afirmó la profesora Irit Bahar, jefa de la División de Oftalmología del hospital, también conocido como Beilinson.

Ella realizó la cirugía junto con el jefe de la Unidad de Retina, Dr. Asaf Dotan.

“Cuando nos dimos cuenta hace unos días de que aún era posible salvarle el ojo, fue un momento muy emotivo y lleno de esperanza. La cirugía fue un éxito y en los próximos días sabremos cuánto ha mejorado su visión”, comentó.

Ohel también se sometió a una cirugía ortopédica realizada por los cirujanos de hombro Yoav Rosenthal, Mark Lovenberg y Shay Ribenzaft.