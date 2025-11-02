Familiares y amigos despiden al exrehén israelí Amiram Cooper en su funeral

Itongadol/Agencia AJN.- Familiares y amigos despidieron al exrehén israelí Amiram Cooper en su funeral

«Escribir sobre Cooper en pasado me resulta muy extraño», dijo su viuda, Nurit.

Ambos fueron tomados como rehenes por terroristas palestinos el 7 de octubre de 2023 en su casa del kibutz Nir Oz. Ella fue liberada después de tres semanas junto con su vecina Yocheved Lifshitz.

Las Fuerzas de Defensa de Israel determinaron que Cooper fue asesinado en cautiverio en febrero de 2024 y confirmaron su muerte en junio. Su cuerpo fue entregado por Hamás la semana pasada.

Contó que llegó a Nir Oz a los 18 años e, incluso antes de conocerlo, oyó hablar de un chico que componía canciones y silbaba melodías.

«Me encantaban sus canciones. Después nos conocimos, nos enamoramos y formamos una familia juntos», dijo Cooper.

Recordó a su esposo como un padre devoto, cariñoso y amoroso con sus hijos y nietos y rememoró la vida plena y feliz que tuvieron en Nir Oz.

Cooper dijo que siempre estaban juntos y eran “inseparables”.

“Incluso en los túneles estuvimos juntos. Compartíamos el mismo colchón y la poca comida que nos daban y teníamos la esperanza de volver a casa con vida”, dijo .

“La vida sin él es solitaria”, afirmó Cooper.

En tanto, Rotem recordó a su padre como un hombre siempre entregado al kibutz, que nunca abandonó su hogar, ni siquiera durante los peores momentos bajo el fuego de cohetes.

“Y así fue aquel Sábado Negro, cuando vos y Mamá fueron secuestrados por despreciables asesinos y abandonados por líderes cobardes e insignificantes”, dijo.

Cooper dijo imaginar el sufrimiento que debió padecer su padre durante sus meses de cautiverio.

Le pidió perdón «por nuestro fracaso colectivo, desde el primer ministro de Israel hasta el último ciudadano, al no liberarte ni a tus compañeros cautivos a tiempo».

«Esta historia, Papá, podría y debería haber tenido un final diferente, y para eso no hay perdón posible», afirmó Cooper.

Dijo que enterraron a su padre en el kibutz que tanto amaba, junto a sus amigos de Nir Oz, en «una tumba más en una desgarradora hilera cavada desde aquel Sábado Negro», destacó.

Cooper dijo que el entierro del último rehén de Nir Oz traído de vuelta de Gaza representa una sensación de cierre para el kibutz, pero sus miembros nunca olvidarán los cuerpos de los 11 rehenes que permanecen retenidos en Gaza.