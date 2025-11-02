Netanyahu: existen dos focos de Hamás tras las líneas israelíes en Gaza y «serán eliminados»

Itongadol/Agencia AJN.- En su intervención al inicio de la reunión semanal del gabinete, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró que aún existen dos focos de la organización terrorista palestina Hamás tras las líneas israelíes en Gaza: uno en Rafah y otro en Jan Yunis.

«Serán eliminados», prometió.

Netanyahu calificó de patéticos los «intentos de engañarnos, a nosotros, a los Estados Unidos y al mundo» por parte de Hamás.

«No lo lograrán y liberaremos gradualmente a todos nuestros rehenes. Este es nuestro compromiso», continuó.

Netanyahu subrayó que proteger a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en Gaza es una prioridad absoluta.

«Mi directiva es inequívoca: si hay algún intento de dañar a nuestros soldados, atacamos a los atacantes y a sus redes, en defensa de nuestras tropas», afirmó.

«Les informamos a nuestros amigos estadounidenses, pero no les pedimos permiso. Escucho declaraciones que son simplemente falsas. Mantenemos la plena responsabilidad de la seguridad y no la cederemos», insistió Netanyahu ante las crecientes críticas acerca de que la Casa Blanca estaría tomando decisiones cruciales sobre el futuro de Gaza.

Prometió que Hamás será desarmado y Gaza será desmilitarizada: «Es un entendimiento que comparto con el presidente (estadounidense, Donald) Trump, y estamos actuando de acuerdo con un marco claro: si no se puede lograr de una manera, se logrará de otra, y todos saben cuál es esa otra manera y quién la llevará a cabo».

Refiriéndose al Líbano, Netanyahu dijo que la organización terrorista libanesa Hezbollah busca rearmarse: «Esperamos que el gobierno libanés cumpla sus compromisos; es decir, desarmar a Hezbollah. Pero está claro que ejerceremos nuestro derecho a la legítima defensa, tal como se estipula en los términos del alto el fuego. No permitiremos que el Líbano se convierta en un nuevo frente en nuestra contra y actuaremos según sea necesario».

También prometió que Israel “hará todo lo necesario para eliminar” la amenaza terrorista hutí en Yemen.

Finalmente, Netanyahu se refirió al anuncio de los ministerios de Finanzas y Salud de que invertirán 360 millones de shekels (111 millones de dólares) durante los próximos cinco años para fortalecer y proteger el Centro Médico de la Universidad Soroka, que resultó gravemente dañado en un ataque con misiles iraníes.

En ese marco, felicitó al filántropo multimillonario Sylvan Adams, allí presente, quien prometió 100 millones de dólares con esa finalidad.