Ex rehén de Hamás, Elkana Bohbot relató sobre los abusos sufridos durante su cautiverio: «Estaba vendado, con las manos y pies amarrados»

Itongadol.- Ruchama Bohbot, madre del ex rehén Elkana Bohbot, compartió detalles sobre el abuso sufrido por su hijo en Gaza, su resiliencia y los primeros pasos de su proceso de recuperación. En una entrevista con N12, describió el impacto del cautiverio y la dificultad emocional que sigue enfrentando.

“No sé cómo sobrevivió”, dijo a Channel 12. “Estaba atado, vendado, con las manos y pies amarrados. Pasó por un abuso severo, y yo podía sentirlo.” Según relató, Elkana le contó cómo fue trasladado en una camioneta junto a otros cautivos —Evyatar David, Guy Gilboa-Dalal y Bar Kupershtein—. “Estaba acostado encima de ellos y fue golpeado brutalmente en Gaza”, aseguró.

Elkana fue dado de alta del hospital el domingo por la noche, pero su madre relató que ya muestra deseo de volver a la actividad y recuperar su vida. “Elkana quiere todo; quiere volar de un lugar a otro. No podía creer todo lo que está pasando aquí.” Incluso contó que, durante su cautiverio, pudo ver televisión: “Veía TV allí, me vio cuando sus captores lo llamaron para que me viera.”

Pese al entusiasmo, Ruchama advirtió que el camino será largo. “Estos niños están psicológicamente heridos”, afirmó. “Esto dejará una marca en sus vidas. Él todavía está en recuperación; necesita ayuda y aterrizar.”

El rol de su familia inmediata está siendo fundamental. La madre explicó que Elkana pasa gran parte del tiempo con su esposa Rivka y su hijo pequeño, Ra’am. “Ha estado mucho con Rivka”, dijo. “Ra’am está a su alrededor todo el tiempo; está en las nubes. Ayer, Elkana lo llevó al jardín y lo recogió de la guardería por primera vez.”

Aun con la alegría del reencuentro, Ruchama admitió que la sensación de cierre aún no llegó. “Hasta que el último de los rehenes regrese, no puedo cerrar este capítulo”, expresó. “Quiero ser la persona más feliz del mundo, pero somos una gran familia. Vimos lo que el pueblo de Israel ha hecho en estos dos años; debemos mantenernos cerca de las familias cuyos seres queridos siguen allí.”