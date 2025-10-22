La startup israelí Moonshot AI recauda USD 10 millones para crear sitios web que “piensan” y evolucionan por sí mismos

Itongadol.- Moonshot AI, una empresa emergente con equipos en Tel Aviv y Nueva York, recaudó USD 10 millones en una ronda Seed (semilla) destinada a expandir su plataforma de creación de sitios web impulsados por inteligencia artificial. La inversión fue liderada por la firma de Silicon Valley Mighty Capital, con la participación de Oceans Ventures, Uncorrelated, Garuda Ventures y Almaz Capital.

Fundada en 2023, la compañía desarrolla una tecnología que transforma sitios web estáticos en lo que denomina “organismos vivos”. Según la empresa, estas páginas analizan el comportamiento del usuario, prueban de forma autónoma distintos diseños y contenidos, y publican en tiempo real las versiones que mejor funcionan, sin necesidad de intervención humana.

Moonshot AI asegura que clientes de comercio electrónico que adoptaron su plataforma registraron un aumento del 30% en los ingresos por visitante en cuestión de meses. Entre las empresas que reportaron mejores resultados se encuentran el conglomerado minorista Yáneken y la marca de cuidado de la piel DefenAge.

“En un mundo donde el ruido de la IA corre más rápido que los resultados de negocio, quisimos anclar la inteligencia artificial en algo tangible: el profit”, explicó el cofundador y director ejecutivo, Aviv Frenkel, quien creó la compañía junto a Evyatar Segal. Frenkel, experiodista tecnológico y propietario de un comercio electrónico, señaló que la frustración de optimizar sitios manualmente lo llevó a desarrollar una solución autónoma.

“Hay empresas B2B y B2C”, dijo. “Para Evyatar y para mí, Moonshot AI es una compañía B-2-me. Empecé porque tenía un dolor en mi negocio y quería resolverlo. La optimización de conversión es como vudú: nunca sabes qué funciona, y cada cambio requiere un equipo enorme. Por eso construimos Moonshot AI.”

La plataforma apunta a reemplazar los flujos tradicionales de optimización digital, que normalmente dependen de desarrolladores, diseñadores y analistas. En su lugar, el sistema genera experiencias alternativas mediante IA, realiza pruebas en vivo y despliega automáticamente las versiones más efectivas, reduciendo costos operativos y tiempos de reacción.

Con el capital obtenido, Moonshot AI planea acelerar su crecimiento comercial y ampliar sus capacidades tecnológicas, apostando a una tendencia en la que la inteligencia artificial evoluciona productos digitales sin supervisión constante.

Fuente: CTech.