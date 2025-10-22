Hamas denuncia proyecto de ley para aplicar soberanía israelí en Cisjordania: «Una clara violación del derecho internacional»

Itongadol.- Hamas emitió un comunicado en el que condenó el proyecto de ley aprobado por la Knesset para avanzar en la anexión de áreas de Cisjordania, calificando la medida como una “clara violación del derecho internacional” y asegurando que “refleja la cara más cruel de la ocupación colonial”. La organización acusó a Israel de intentar “legitimar asentamientos” e imponer “soberanía sionista” sobre territorios reconocidos internacionalmente como palestinos.

En la declaración, Hamas sostuvo que cualquier intento de anexión es “inválido e ilegítimo” y “no cambiará el hecho” de que Cisjordania es territorio palestino según la historia, el derecho internacional y la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia emitida en 2024.

El proyecto, titulado “Aplicación de la Soberanía Israelí en Judea y Samaria, 2025”, fue aprobado por un estrecho margen de 25 votos contra 24 tras un debate intenso en la Knesset. La propuesta establece que las leyes, el sistema judicial, la administración y la soberanía del Estado de Israel se apliquen a todas las zonas de asentamientos en Judea y Samaria. La iniciativa fue impulsada por el diputado Avi Maoz, líder del partido Noam, quien presionó para avanzar pese al pedido del primer ministro, Benjamin Netanyahu, de posponer la discusión.

La votación coincidió con la visita a Israel del vicepresidente estadounidense JD Vance, quien se reunió con Netanyahu en Jerusalem. La sincronía generó especulaciones sobre posibles repercusiones diplomáticas, especialmente en pleno debate sobre la estabilidad regional y la continuidad de negociaciones vinculadas al conflicto en Gaza.

En el plenario, Maoz defendió el proyecto afirmando que busca “corregir un error histórico largamente postergado” y argumentó que, ante la vacilación del gobierno, corresponde a los parlamentarios actuar. El ministro de Educación, Yoav Kisch, respaldó la iniciativa y aseguró que se trata del “mejor gobierno que ha tenido el movimiento de asentamientos”. Según dijo, la legislación sobre soberanía “llegará en el momento adecuado”, y destacó la importancia de la cooperación con socios estadounidenses.

Las tensiones políticas en torno al proyecto van más allá de las críticas de Hamas. Emiratos Árabes Unidos advirtió recientemente que una anexión comprometería el espíritu de los Acuerdos de Abraham, diseñados para normalizar relaciones con Israel. Diversos líderes internacionales también han expresado preocupación por el impacto que tendría sobre la estabilidad regional y el futuro de cualquier marco negociador.

El proyecto deberá ahora pasar por el Comité de Asuntos Exteriores y Defensa antes de someterse a una segunda y tercera votación en el pleno, donde su aprobación podría profundizar las fricciones diplomáticas y las divisiones internas sobre el rumbo del plan de soberanía en Cisjordania.