Israel: autoridades de Defensa advierten que Hamas está restableciendo control en Gaza

Itongadol.- Altos funcionarios de Defensa advirtieron a las autoridades israelíes que Hamas está reconstruyendo sus estructuras de control y gobierno en la Franja de Gaza, informó Channel 13. Según el canal, la organización islamista ha retomado acciones contra opositores, la cobración de impuestos y la operación de servicios municipales, señales que apuntan a un intento de restaurar su capacidad de administración civil y consolidar nuevamente su poder local.

Los funcionarios señalan que este proceso se está dando a pesar de la presión militar y diplomática actual, y alegan que Hamas estaría aprovechando áreas donde la presencia militar israelí se redujo conforme avanza la aplicación de la primera fase del plan de alto el fuego impulsado por Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte, el estamento de Defensa recomienda avanzar hacia la segunda fase de la propuesta de Trump, que plantea el desarme gradual de Hamas y el establecimiento de una nueva estructura de liderazgo en Gaza, potencialmente bajo supervisión internacional o con figuras locales no vinculadas al grupo terrorista. La intención sería impedir que Hamas recupere influencia política y capacidad coercitiva mientras siguen las negociaciones por rehenes y seguridad fronteriza.

Fuentes consultadas por el medio afirmaron que la preocupación central radica en que, si no se acelera la transición prevista en el acuerdo, Hamas podría fortalecerse lo suficiente como para dificultar la implementación futura de mecanismos de gobernanza alternativos.

El informe surge en un contexto diplomático delicado: la presencia de altos representantes estadounidenses en Jerusalem y la creciente tensión entre los objetivos militares israelíes y la estabilidad del cese del fuego. Funcionarios israelíes temen que una relegitimación de facto de Hamas en el terreno complique tanto la seguridad como las negociaciones en curso.