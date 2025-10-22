Israel: protestas haredíes contra el reclutamiento se extienden tras la detención de tres estudiantes

Itongadol.- Manifestantes ultraortodoxos se movilizaron en múltiples puntos del país en rechazo a la detención de tres estudiantes de yeshivá, arrestados anoche mientras las Fuerzas de Defensa de Israel intensifican la aplicación del reclutamiento obligatorio para sectores haredíes que evaden el servicio militar.

Para difundir las manifestaciones masivas, grupos haredíes distribuyeron panfletos que imitaron la retórica de las familias de rehenes, comparando a los estudiantes detenidos con las víctimas secuestradas por Hamas el 7 de octubre. Uno de los afiches, en apoyo al estudiante Ariel Shamai, incluía un moño amarillo con el mensaje: “Devuélvanlo a la yeshivá ahora”, acompañado del lema: “Hasta el último rehén”.

En Jerusalem, decenas de manifestantes bloquearon el tránsito, y algunos arrojaron piedras a vehículos que circulaban por la avenida Bar Lev, según informó la policía. Imágenes difundidas por las fuerzas de seguridad mostraron a participantes intentando detener el paso de automóviles en esa zona.

Cerca de Bnei Brak, la policía se preparó para una gran protesta sobre la Ruta 4 y cerró temporalmente el tránsito, aunque otro grupo se concentró dentro de la ciudad, informaron medios locales. Paralelamente, cientos de personas se reunieron frente a la prisión militar de Beit Lid para exigir la liberación de los detenidos.

Dos estudiantes continúan bajo custodia. Un tercero, arrestado por la Policía Militar mientras cumplía shivá tras la muerte de su padre, fue liberado durante la tarde. Las protestas se desarrollan en un contexto de creciente tensión por el debate sobre la igualdad de cargas y la futura legislación que definirá el servicio militar obligatorio para el sector ultraortodoxo.