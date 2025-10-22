Israel demuele la casa de un cómplice del autor de un atentado terrorista que asesinó a una mujer embarazada

Itongadol/Agencia AJN.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) demolieron la casa de un terrorista palestino que fue cómplice de un mortal ataque a tiros en la Margen Occidental durante el cual murió una mujer embarazada, lo que obligó a los médicos a realizar una cesárea de emergencia para que naciera su hijo, que falleció dos semanas después.

En el ataque del 14 de mayo cerca de la localidad de Bruchin, un terrorista palestino abrió fuego desde la cuneta de una ruta contra automovilistas israelíes, matando a Tzeela Gez, de 30 años, e hiriendo a su esposo.

Gez se dirigía al hospital Beilinson de Petah Tikva para dar a luz a Ravid Haim.

El terrorista palestino, Naael Samarah, miembro de Hamás, fue abatido por tropas de las FDI en la zona cuatro días después. Tres terroristas más de Hamás fueron arrestados posteriormente por su participación en el ataque. Entre ellos estaba Jamil Samarah.

El Ejército dijo que las tropas operaron hoy en Bruqin para arrasar su casa. La de Samarah fue demolida en septiembre.

Como política, Israel demuele las casas de los terroristas palestinos que llevan a cabo ataques mortales.

La medida se ejecutó horas después de que legisladores votaran a favor de aprobar preliminarmente un proyecto de ley para aplicar la soberanía israelí a localidades de la Margen Occidental, a pesar de la oposición del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

Todos los ediles de su partido, el Likud, boicotearon la votación, excepto Yuli Edelstein, quien emitió el voto decisivo que ayudó a que el proyecto se aprobara por un estrecho margen de 25 a 24.

Ello se produjo mientras el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, se encuentra en Israel y podría provocar una crisis con la administración de Donald Trump, que se ha opuesto a la medida.

El proyecto debe pasar tres lecturas para convertirse en ley. Ahora pasará al Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset (Parlamento israelí) para futuras deliberaciones.

Una propuesta más limitada, patrocinada por el presidente de Israel Beitenu, Avigdor Liberman, de la oposición, también fue aprobado por 32 a 9 en lectura preliminar. El proyecto solo exige aplicar la soberanía a la localidad de Ma’ale Adumim.