Comité Olímpico Internacional recomendará prohibir eventos deportivos en Indonesia tras la exclusión de los gimnastas israelíes

Itongadol/Agencia AJN.- El Comité Olímpico Internacional (COI) afirmó que recomendará que no se celebren eventos deportivos internacionales en Indonesia después de que ese país les prohibiera a los gimnastas israelíes participar en el Mundial que se disputa allí.

En un comunicado, dijo que las acciones de Indonesia socavan los «principios fundamentales de no discriminación, autonomía y neutralidad política que rigen el Movimiento Olímpico».

De cara al futuro, el COI «pondrá fin a cualquier tipo de diálogo» con Indonesia sobre la organización de «Juegos Olímpicos, Juegos Olímpicos de la Juventud, eventos o conferencias olímpicas» hasta que el país se comprometa a permitir la asistencia de «todos los participantes, independientemente de su nacionalidad».

Además, instará a todas las federaciones deportivas internacionales a no organizar «ningún evento o reunión deportiva internacional en Indonesia».

Yael Arad, la presidenta del Comité Olímpico de Israel, le agradeció al COI por mantenerse «firme frente a los intentos maliciosos de perturbar el deporte mundial».

“Seguiremos apareciendo en los escenarios más importantes y significativos y continuaremos, como en los Juegos Olímpicos de París, sacando a la luz la excelencia de nuestros maravillosos atletas”, añadió.

A diferencia de la Federación Internacional de Gimnasia, en marzo de 2023, siete meses antes de la Masacre del 7 de Octubre, la FIFA le retiró a Indonesia la sede del Mundial Sub-20 de fútbol tras la solicitud de Irak e Indonesia de no jugar contra el Estado hebreo.

Desde que se conoció de la participación de Israel, funcionarios del país con mayor población musulmana del mundo trataron de evitar que su equipo llegase a Indonesia.

“Tras la reunión entre el presidente de la FIFA Gianni Infantino y su par de la Federación Indonesia de Fútbol (PSSI), Erik Thohir, la FIFA ha decidido retirar a Indonesia como país anfitrión de la Copa Mundial Sub-20 debido a las circunstancias actuales”, se anunció en un comunicado.

La FIFA también decidió imponer una sanción que pareció leve: congeló el financiamiento de la PSSI.