CIJ. Vicepresidenta vota en disidencia: la Corte no «consideró suficientemente» los argumentos de Israel

Itongadol/Agencia AJN.- La vicepresidenta de la Corte Internacional de Justicia discrepó con la opinión consultiva que estableció que Israel está obligado a cooperar con la UNRWA, alegando que el tribunal no «consideró suficientemente» sus argumentos de que terroristas de Hamás se han infiltrado en la controvertida agencia de ayuda a «refugiados» palestinos.

Julia Sebutinde, quien ha emitido frecuentemente opiniones y fallos a favor de Israel, también argumentó que «en virtud del derecho internacional humanitario, Israel conserva la discreción para determinar cómo se entrega la ayuda» en Gaza y afirmó que «no está legalmente obligado a canalizar dicha asistencia específica o exclusivamente a través de la UNRWA».

La jueza también escribió que “no existe obligación de ayudar a las agencias de la ONU que actúen en contra de los principios de la Carta”, como Israel alega que hace la UNRWA, debido al uso generalizado que Hamás ha hecho de sus instalaciones en Gaza, la participación de varios de sus empleados en la Masacre del 7 de Octubre de 2023 y la acusación israelí de que más de 1.400 de los aproximadamente 13.000 empleados de la UNRWA en Gaza son miembros de Hamás y otros grupos terroristas.

“No existe una obligación legal para que Israel permita que terceros Estados u organizaciones internacionales específicos realicen actividades humanitarias si ello compromete su seguridad”, agregó.

Israel «rechaza categóricamente» la opinión consultiva de la CIJ, alegando que ignoró las numerosas pruebas que presentó.

“Este es otro intento político de imponer medidas políticas contra Israel bajo el pretexto del ‘derecho internacional’”, afirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

“Israel no cooperará con una organización plagada de actividades terroristas”, insistió, añadiendo que “rechaza totalmente la politización del derecho internacional, que busca producir resultados políticos e imponer medidas destinadas a perjudicar al Estado de Israel”.