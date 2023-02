Ex jefe cibernético de Israel: la IA no reemplazará a los humanos en el corto plazo

Itongadol.- El ChatGPT y la inteligencia artificial no sustituirán a la humanidad en un futuro próximo, declaró Yitzhak Ben-Israel a The Jerusalem Post en una entrevista al margen de la conferencia sobre IA celebrada esta semana en la Universidad de Tel Aviv.

Ben-Israel, que fundó la Dirección Cibernética Nacional de Israel, dirigió la Agencia Espacial de Israel durante 17 años y fue general de división en puestos clave de las IDF, afirmó que «lo que podría ser y lo que es práctico» y probable son dos cosas distintas.

Poniendo como ejemplo los coches autónomos, dijo que «hace ya 10 años que se ha demostrado que los coches autónomos conducen mejor que las personas. Entonces, ¿por qué no están llenando las calles? No es un problema de precio.

«Todavía no va a ocurrir porque hay problemas», sugirió. «Nadie quiere un accidente de coche que mate a alguien. Pero los coches autónomos todavía provocan menos accidentes y matan a menos gente. Es el regulador el que tiene miedo, y los humanos tenemos miedo de usar la tecnología porque no podemos ver lo que hará».

Y continuó: «Es un concepto extraño. Hasta que no veamos adónde nos lleva, no lo aprobaremos. ¿Por qué no? Es psicología humana. Para que te den el visto bueno para un coche normal o una lavadora, tienes que pasar una prueba que cumple ciertos criterios y luego te aprueban. Pero si [la IA combinada con una máquina] es inteligente y aprende de sus propias experiencias, lo que cambia su conducta desde el punto de partida, entonces no lo permitimos».

Ben-Israel señaló que la gente tiene constantemente hijos que son mucho más imprevisibles que la IA, sin saber qué acciones negativas podrían realizar sus hijos y sin necesidad de obtener ningún tipo de licencia.

A continuación, dijo: «Las preocupaciones sobre las máquinas ChatGPT son que si se vuelven más inteligentes y se parecen más a las personas, hay más sospechas de que actúen mal».

«¿Serán inteligentes como nosotros? En general, tardarán muchos más años por dos razones. Nuestros cerebros humanos son básicamente ordenadores cuánticos que viven en un mundo cuántico y cambiante que no es binario. No es sólo blanco o negro. A veces queremos algo en parte y en parte no.

«No es una dinámica de sí/no. ChatGPT sigue siendo binario y, por tanto, más limitado. Pero esto se superará en cinco o diez años, cuando tengamos ordenadores cuánticos», afirmó.

El «procesador» de mi cerebro es más inteligente que ChatGPT. Necesita unos litros de agua, un poco de comida y luego [el cerebro y el cuerpo humano] simplemente funciona».

Por el contrario, afirmó: «Los ordenadores y la nube que utilizan ChatGPT tienen enormes necesidades, sobre todo de consumo de energía, y además se calientan tanto que a veces hay que ponerlos bajo el agua para que se enfríen. Este es un problema de la tecnología que ni siquiera hemos empezado a abordar».

Además, Ben-Israel afirma que incluso la IA más compleja puede desconectarse con relativa facilidad.

«Si la desconectas de su fuente de alimentación, no habrá ChatGPT en ningún lugar del mundo. El ‘cerebro’ que hace esto – puedo desenchufarlo y ChatGPT no puede vivir sin él – el ordenador gigante no es como los humanos – ChatGPT. Si hace algo que no es bueno, puedes desconectarlo», afirmó.

Y añadió: «Puede que haya dos enchufes. Entonces lo desenchufas dos veces. A menos que la energía y sus capacidades puedan ponerse en una caja», que los individuos puedan poseer fácilmente y con la que puedan desplazarse, «la gente la ignorará».

«¿Cuándo será práctico ver robots caminando por la calle como personas? Tardaremos decenas de años. Pero puede ocurrir porque no hay razón para que no ocurra a menos que la gente no lo permita», declaró.

En cuanto al uso de la IA para la piratería informática, afirmó que la tecnología es neutral.

«Se puede utilizar la tecnología de IA para mejorar nuestro mundo: en sanidad, transporte o en el ámbito que se desee. También se puede utilizar para ayudar a los malos. Puede dar ideas a los malos sobre cómo alguien lleva a cabo su defensa [cibernética] para encontrar una manera de evitarlo. Todo depende del usuario», afirma.

«Potencialmente, nos sustituiría en muchas plataformas. La humanidad dependerá aún más de los ordenadores. Ya somos dependientes. [Incluso] los coches tienen un procesador informático. Dependemos de distintos niveles de procesamiento. Somos más vulnerables. Si alguien se mete en medio del sistema e interrumpe la conexión, hoy saldremos más perjudicados. A medida que se desarrolle la IA, la necesidad de ciberseguridad será mayor».

Ben-Israel dijo que 2015 fue el principio de un cambio de paradigma al empezar a utilizar la IA junto con la ciberseguridad.

Por aquel entonces, dijo, «si querías defender una red para asegurarte de que no te atacaban virus o malware, necesitabas identificarlos. ¿Cómo saber si hay bits y códigos de malware o no en un enlace o un archivo?

«Al principio, la única forma era mirar los bits y códigos para ver el contenido interno [en un sistema seguro independiente] y ver si había malware o no. Pero entonces se daña la privacidad de los ciudadanos y tampoco se quiere hacer esto».

Hoy, en el lado positivo de la IA, dijo: «Puedes usar un ordenador que aprenda cómo actúan los bits y los códigos en línea. Entonces no hace falta descodificar. Observas cómo los bits, los códigos y los virus actúan de forma diferente a los demás y empiezas a filtrar todo lo que actúa con normalidad».

«Esto ayuda mucho. Elimina el fenómeno de dañar la privacidad. Sólo hay que hacer una revisión muy limitada sobre si los archivos están actuando como un virus», sin tener que descomponerlos como en el pasado, dijo Ben-Israel.

Sin embargo, en el lado negativo, «el aprendizaje automático de la IA puede utilizarse para aprender cómo nos damos cuenta de lo que es normal y lo que no. Así pueden engañarnos en función de lo que buscamos y cambiar su método de ciberataque».

Y concluyó: «La conferencia es muy importante. Hubo muchos asistentes. Hay una gran protesta en Jerusalem. Estábamos preocupados por la asistencia, pero aun así vino mucha gente. Algunos de los ponentes incluso se identificaron públicamente con los manifestantes».