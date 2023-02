El grupo de teatro inglés más antiguo de Israel interpretará “El mago de Oz”

Itongadol/AJN.- La versión teatral del musical “El Mago de Oz”, una adaptación de la película de la Royal Shakespeare Company, es la producción de esta temporada del veterano grupo de teatro musical en inglés Light Opera Group of the Negev (LOGON).

La versión teatral incluye todas las canciones conocidas de la película, como «Over the Rainbow», «We’re Off to See the Wizard», «Follow the Yellow Brick Road» y «Ding Dong the Witch Is Dead», así como canciones que fueron cortadas de la película.

Todos los personajes fantasiosos y excéntricos que aparecen en la película aparecen en el musical: brujas benevolentes, brujas malvadas, el león cobarde, el espantapájaros, el hombre de hojalata y una multitud de seres extraños.

Para encontrar el camino a casa, Dorothy y sus nuevos amigos deben viajar a lo largo de Yellow Brick Road, encontrando muchos peligros en el camino, para encontrarse con el misterioso y “todopoderoso” mago en Ciudad Esmeralda.

El espectáculo teatral, como la película, es un clásico familiar. Pero, como muchos cuentos de hadas, El Mago de Oz tiene varias capas de significado. La novela original, El maravilloso mago de Oz, de L. Frank Baum, publicada en 1900, era tanto un libro para niños como una alegoría de la política estadounidense en los albores del siglo XX. Hay muchos análisis políticos de la película de 1939, que apareció en el contexto de la Gran Depresión. Se puede considerar como una parábola del engaño político, de líderes incompetentes y sus crédulos seguidores.

“Hay muchos niveles en el espectáculo. Su grandeza es que cada edad puede entenderlo a su manera”, comenta el director de escena de LOGON, Yaacov Amsellem, sobre esta versión actualizada de un viejo favorito.

Nada en la fantasía de Oz es lo que parece. “El hombre de hojalata, que dice que no tiene corazón, se emociona más que cualquiera de los personajes: llora todo el tiempo”, señala el director Amsellem. “El Espantapájaros, que no tiene cerebro, es en realidad el inteligente; el León, que se cree cobarde, al final no es nada cobarde. El hombre que dice ser un gran mago resulta ser un estafador que habla rápido. Sin embargo, continúa en este papel de autoridad incluso cuando lo descubren”.

En la producción, el papel de Dorothy es interpretado por la neoyorquina de 22 años Aida Hasson, estudiante de primer año en la Escuela de Medicina para la Salud Internacional en Ben-Gurion.