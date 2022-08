El velocista israelí medallista de oro es reclutado por las FDI

Itongadol.- Un velocista israelí que ganó una medalla de oro en un evento internacional para menores de 20 años a principios de este mes está comenzando otro desafío después de ser reclutado por las Fuerzas de Defensa de Israel el martes por la mañana.

Blessing Afrifah, de 18 años, también compitió en los Campeonatos de Europa de 2022 en la prueba de 200 metros lisos, en la que terminó séptima. Dos semanas antes, consiguió una histórica medalla de oro en los Campeonatos del Mundo sub-20.

«Estoy muy emocionado y feliz de unirme a las FDI, quiero servir mientras contribuyo a mi manera», dijo Afrifah.

«Voy a servir con la gente que me animó durante mi carrera deportiva, y quiero contribuir tanto como ellos. Espero que el servicio sea un periodo interesante para mí, y que me proporcione retos a los que no suelo enfrentarme en el deporte».

«Los resultados de los campeonatos sub-20 me sorprendieron. Esperaba ganar la plata o el bronce en la final de los 200 metros lisos, pero no el oro. Algunos de los velocistas a los que me enfrenté tenían un gran potencial».

Afrifah nació en 2003 de unos padres que emigraron de Ghana, llamados Prince y Cynthia. Tiene una hermana menor, Mercy, que también es atleta. Durante su infancia aspiraba a jugar al fútbol profesional, pero los problemas económicos de la familia le hicieron renunciar a ese sueño. Sin embargo, nadie esperaba que Afrifah se convirtiera en uno de los mejores velocistas de Europa.

Él y su familia lucharon por conseguir la ciudadanía israelí. En 2010, su familia recibió un permiso de residencia tras la decisión gubernamental de suspender la deportación de los hijos de trabajadores inmigrantes nacidos en Israel. Más tarde recibió un documento de identidad israelí, pero siguió sin poder representar al país en deportes internacionales.

En ese momento, dijo: «Soy israelí, nací aquí, mis amigos están aquí y no conozco otra opción. No soy diferente de mis amigos, que son residentes de Israel. Quiero representar a Israel y ganar medallas».

Afrifah obtuvo la ciudadanía plena en 2020, con la ayuda del abogado Tomer Varsha y del entonces ministro del Interior, Aryeh Deri. «No puedo describir lo emocionada que estoy, no podía ni comer debido a mi emoción», dijo tras recibir la ciudadanía. «Tengo más confianza y motivación para conseguir logros para Israel».

Comenzó a competir en campeonatos internacionales cuando era un adolescente. En su primera competición en los 100 metros lisos, durante los Campeonatos Europeos Junior de 2021, se metió en la final, donde obtuvo el cuarto puesto.

Afrifah ha sido la persona más rápida de Israel desde que tenía 16 años. No solo es el velocista más joven de la historia de Israel, sino también el más rápido en las categorías de 100 y 200 metros. Sus recientes logros podrían situarlo entre los 10 mejores velocistas del mundo.