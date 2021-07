El gobierno israelí debe aprobar la Ley de Presupuesto para no disolverse automáticamente

Itongadol/Agencia AJN.- Las discusiones por el presupuesto comienzan oficialmente este domingo en Israel, cuando el Ministerio de Hacienda presente al gabinete un borrador de la Ley de Presupuesto y Arreglos Económicos.

Los miembros del gabinete tendrán que aprobar el presupuesto el próximo jueves, antes de que la Knesset (Parlamento) entre en receso de verano. El Comité de Finanzas de la Knesset deliberará sobre el presupuesto durante el receso, y cuando la Knesset se reanude en octubre, tendrá que aprobar el presupuesto en tres lecturas antes del 4 de noviembre. Si el presupuesto no se aprueba para esa fecha, el gobierno se disolverá automáticamente, y se convocarán elecciones anticipadas.

Esa fecha límite significa que habrá una presión intensa para impulsar la ley rápidamente. Ayuda que el jefe del Comité de Finanzas, Alex Kushnir, sea parte del partido del ministro de Finanzas, Avigdor Liberman, Yisrael Beytenu. Pero se necesitará mucho compromiso por parte de los miembros de la coalición para evitar conflictos que podrían descarrilar el plan.

Israel no ha tenido un presupuesto durante más de tres años y la Ley de Arreglos Económicos que se ha presentado es posiblemente el documento más ambicioso y complejo de este tipo jamás presentado. Con cada presupuesto estatal, se debe aprobar una nueva Ley de Arreglos Económicos para incorporar los proyectos de ley y las enmiendas legislativas que se necesitan para que el gobierno cumpla con su política económica.

Varios ministros ya han comenzado a expresar su oposición. El ministro de Salud, Nitzan Horowitz, dijo el martes que no apoyará el presupuesto si el Ministerio de Salud no recibe fondos adicionales. El ministro de Transporte, Merav Michaeli, no está de acuerdo con Liberman sobre un impuesto de congestión propuesto para todos los automóviles que ingresan a Tel Aviv. Y la ministra de Protección Ambiental, Tamar Zandberg, ha dicho que no aprobará una reforma de licencias comerciales que le quitaría ciertos poderes a su ministerio.

Sin embargo, la mayoría de los miembros de la coalición están dedicados a garantizar que el presupuesto sea aprobado. El martes, el ministro de Finanzas, Avigdor Liberman, y el ministro de Defensa, Benny Gantz, acordaron que el sistema de defensa de Israel recibirá 58.000 millones de NIS en el próximo presupuesto de 2022, un aumento de 7.000 millones de NIS con respecto al presupuesto anterior. «El primer ministro, el ministro de Finanzas y el ministro de Defensa dan la bienvenida al acuerdo y exhortan a todos los ministros y ministerios a llegar a un entendimiento lo antes posible para aprobar el presupuesto estatal de manera ordenada en el gobierno y la Knesset», se lee en un comunicado emitido tras el acuerdo.

Las reformas agrícolas anunciadas la semana pasada por Liberman y el ministro de Agricultura, Oded Forer, están siendo impugnadas en las calles, pero es poco probable que sean cuestionadas en los escalones políticos. Los agricultores protestan contra las reformas, que reducirían los precios de las frutas, verduras y huevos y promoverían las importaciones para impulsar la competencia. Temen que las medidas destruyan sus medios de vida. El jueves por la mañana, miles de agricultores y trabajadores agrícolas bloquearon carreteras y esparcieron productos agrícolas y huevos en protesta.

Entre otros temas controvertidos que permanecen en el próximo presupuesto se encuentra un plan de amplio alcance para reducir la regulación excesiva y la burocracia en las oficinas gubernamentales; elevar la edad de jubilación de las mujeres de 62 a 65 años; un plan de vivienda para convertir decenas de millones de metros cuadrados de espacio de oficinas no utilizado en residencias para crear nuevas opciones de vivienda; un plan para gravar los utensilios de plástico desechables; proyectos masivos de infraestructura de transporte; y planes para impulsar la industria del cannabis medicinal de Israel.

Un conjunto de reformas al mercado de la kashrut que efectivamente acabaría con el monopolio del Rabinato sobre la industria de supervisión ya se había dejado fuera de la Ley de Arreglos Económicos debido a consideraciones políticas.