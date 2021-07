Efemérides | Hoy en la historia judía: Se celebró la primera boda judía después de la Segunda Guerra Mundial en Berlín

Itongadol.- El 29 de julio de 1945, se celebró una boda judía en la sinagoga Rykestrasse de Berlín, la primera desde la liberación de la ciudad, ocurrida casi tres meses antes. Los nombres de la novia y el novio se perdieron en la historia, pero no el del rabino que la presidió: Martin Riesenburger.

Las medidas antijudías en Alemania habían comenzado casi inmediatamente después de la elección del partido nazi en 1933. Pero no fue hasta junio de 1943 que el régimen declaró la capital de Berlín “libre de judíos”. No obstante, se estima que unos siete mil judíos sobrevivieron al Holocausto en Berlín. Este conteo incluye no sólo a los escondidos, sino también los judíos de ascendencia mixta y a hombres judíos casados con mujeres que los exentaron de la deportación. Ese fue el caso de Martin Riesenburger.

Riesenburger, nacido en la ciudad en 1896, no fue un rabino ordenado, sino más bien un predicador. En la década de 1920, se había casado con Lucie Klara Linke, convertida al judaísmo.

Desde el punto de vista del régimen, seguía siendo un aria, una política que salvó a ella y a su marido de ser asesinados, y les permitió permanecer en Berlín.

Riesenburger comenzó a supervisar el cementerio de Weissensee, el mayor cementerio judío en Berlín, en el este de la ciudad. Sorprendentemente, durante gran parte de la guerra, Riesenburger realizó entierros judíos, con un acuerdo tácito de las autoridades.

A principios de 1945, después de que su propio departamento fuera destruido en un ataque aéreo aliado, Riesenburger y su esposa se instalaron en el edificio de la administración del cementerio.

Pronto, comenzó los principales servicios de shabat en el sótano del edificio de la administración.

No hay evidencia de que Riesenburger escondiera judíos o fuera directamente responsable de salvar vidas.

Al final de la guerra, la Rykestrasse, que había sido salvada de la destrucción de la Kristallnacht, en noviembre de 1938, fue la única sinagoga aún en pie en Berlín.

El 13 de julio de 1945, la sinagoga reabrió para dar su servicio de shabat, pero no en su edificio principal, sino en una estructura más pequeña que había servido como escuela. Dos semanas después, Martin Riesenburger ofició una primera boda allí.