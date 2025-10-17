Inicio ISRAEL El gabinete israelí votará para cambiar el nombre de la guerra “Espadas de Hierro” a “Guerra del Renacimiento”

Por Gustavo Beron
Itongadol.- El gabinete israelí celebrará este domingo su primera reunión desde el fin del conflicto, durante la cual se someterá a votación una propuesta para cambiar el nombre oficial de la guerra de “Espadas de Hierro” (iniciada tras la masacre del 7 de octubre de 2023) a “Guerra del Renacimiento”, según informó Ynet.

El primer ministro Benjamin Netanyahu impulsa esta iniciativa desde hace más de un año y ahora llevará la propuesta a votación formal, en coordinación con el ministro de Defensa, Israel Katz.

Ambos sostienen que el nombre “Espadas de Hierro” fue una designación temporal. En los últimos meses, el nuevo término ya comenzó a aparecer de manera informal en portales y documentos oficiales del gobierno.

El borrador de resolución establece: “La guerra que comenzó el 7 de octubre de 2023, iniciada por un ataque asesino desde la Franja de Gaza y que se expandió a siete frentes, y cuyo nombre temporal fue ‘Espadas de Hierro’, se denominará en adelante ‘Guerra del Renacimiento’.”

Las notas explicativas detallan que “durante la festividad de Simjat Torá, terroristas de Hamás lanzaron un ataque sangriento contra el Estado de Israel, ingresando desde Gaza y masacrando a hombres, mujeres, ancianos y niños. En la guerra que comenzó en esa fecha, las Fuerzas de Defensa de Israel y los organismos de seguridad israelíes operaron en siete frentes: Gaza, Judea y Samaria, Líbano, Siria, Irán, Yemen e Irak.”

El texto argumenta que el nuevo nombre refleja tanto el modo en que comenzó el conflicto como su expansión a múltiples frentes, además de simbolizar “un punto de inflexión en el renacimiento del Estado de Israel.”

El líder opositor Yair Lapid criticó la propuesta y escribió: “¿Quieren ‘renacimiento’? Empiecen por algo simple: pidan disculpas.”

