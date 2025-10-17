Hamás entregará esta noche el cuerpo de otro rehén fallecido a Israel

Itongadol.- La organización terrorista Hamás informó el viernes por la noche a los mediadores que localizó el cuerpo de un rehén fallecido en la Franja de Gaza y que procederá a entregarlo alrededor de las 23:00 horas. Tras el anuncio, Israel comenzó los preparativos para recibir los restos.

Gal Hirsch, coordinador para Asuntos de Rehenes y Personas Desaparecidas, comunicó a las familias: “Como resultado de la posición firme de Israel respecto a la implementación del acuerdo, se espera que esta noche se realice la transferencia de otro rehén fallecido a nuestra custodia. El primer ministro está siendo actualizado de forma continua sobre todas las acciones relacionadas con este asunto.”

Hirsch añadió que, una vez recibido el cuerpo, se llevará a cabo una ceremonia militar de honor, tras la cual será trasladado al Instituto de Medicina Forense para su identificación. “Una vez completado el proceso de identificación, informaremos a la familia y posteriormente a todos ustedes, las familias”, indicó.

“El compromiso de Israel en esta cuestión es claro e inquebrantable: seguiremos actuando sin descanso, con determinación y firmeza, hasta traer a todos nuestros rehenes de regreso a casa”, subrayó el funcionario.

Hamás continúa sin cumplir con una cláusula clave del acuerdo de alto el fuego, que exige la entrega tanto de los rehenes vivos como de los fallecidos. Hasta el momento, el grupo ha devuelto los 20 rehenes con vida pero solo nueve cuerpos de los que se encontraban en su poder.