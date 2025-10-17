Inicio ISRAEL Un rehén liberado afirma que comentarios de Ben Gvir provocaron que los terroristas los golpearan con látigos hasta dejarlos inconscientes

Un rehén liberado afirma que comentarios de Ben Gvir provocaron que los terroristas los golpearan con látigos hasta dejarlos inconscientes

Por Gustavo Beron
0 Comentarios

Itongadol.- Un rehén liberado esta semana afirmó que declaraciones del ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, llevaron a que los terroristas de Hamás endurecieran las condiciones de cautiverio de los secuestrados en Gaza, llegando incluso a golpearlos con látigos hasta dejarlos inconscientes, informó el canal 12 israelí.

“Cada vez que Ben Gvir hablaba sobre los prisioneros palestinos, sufríamos abusos severos”, relató el exrehén, cuya identidad no fue revelada. Según su testimonio, los captores reaccionaban con violencia cada vez que el ministro ultraderechista hacía declaraciones públicas sobre el trato a los presos palestinos.

“Una vez habló sobre la comida, y nos encerraron en una jaula diciéndonos que solo podíamos comer un dátil y beber agua salada”, recordó. “Otra vez, después de que habló por televisión, algunos terroristas entraron con látigos y nos golpearon hasta que varios perdimos el conocimiento.”

No es la primera vez que se reportan acusaciones de este tipo. A comienzos de año, otros rehenes liberados también afirmaron que las declaraciones y medidas impulsadas por Ben Gvir —como la reducción de raciones de comida y visitas a presos palestinos— provocaron un empeoramiento en el trato que Hamás daba a los cautivos israelíes.

El informe agrega que autoridades de defensa israelíes advirtieron en varias ocasiones a Ben Gvir que sus declaraciones y acciones respecto a los prisioneros palestinos podían tener consecuencias directas sobre los israelíes retenidos en Gaza.

También te puede interesar

El gabinete israelí votará para cambiar el nombre...

Exrehén israelí Omri Miran va a la playa...

Venezuela. Nobel de la Paz María Corina Machado...

Acompañada por miles de personas, Inbar Haiman, fue...

Yosef-Haim Ohana, ex rehen liberado, convenció a sus...

Una multitud participa en el cortejo fúnebre de...

Familia de la exrehén israelí asesinada Inbar Hayman:...

Hamás hambreó a rehenes para filmarlos demacrados y...

La exrehén Emily Damari se reencuentra con los...

Israel ataca sitios subterráneos de almacenamiento de armas...

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más