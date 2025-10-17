Un rehén liberado afirma que comentarios de Ben Gvir provocaron que los terroristas los golpearan con látigos hasta dejarlos inconscientes

Itongadol.- Un rehén liberado esta semana afirmó que declaraciones del ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, llevaron a que los terroristas de Hamás endurecieran las condiciones de cautiverio de los secuestrados en Gaza, llegando incluso a golpearlos con látigos hasta dejarlos inconscientes, informó el canal 12 israelí.

“Cada vez que Ben Gvir hablaba sobre los prisioneros palestinos, sufríamos abusos severos”, relató el exrehén, cuya identidad no fue revelada. Según su testimonio, los captores reaccionaban con violencia cada vez que el ministro ultraderechista hacía declaraciones públicas sobre el trato a los presos palestinos.

“Una vez habló sobre la comida, y nos encerraron en una jaula diciéndonos que solo podíamos comer un dátil y beber agua salada”, recordó. “Otra vez, después de que habló por televisión, algunos terroristas entraron con látigos y nos golpearon hasta que varios perdimos el conocimiento.”

No es la primera vez que se reportan acusaciones de este tipo. A comienzos de año, otros rehenes liberados también afirmaron que las declaraciones y medidas impulsadas por Ben Gvir —como la reducción de raciones de comida y visitas a presos palestinos— provocaron un empeoramiento en el trato que Hamás daba a los cautivos israelíes.

El informe agrega que autoridades de defensa israelíes advirtieron en varias ocasiones a Ben Gvir que sus declaraciones y acciones respecto a los prisioneros palestinos podían tener consecuencias directas sobre los israelíes retenidos en Gaza.