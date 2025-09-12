Inicio ISRAEL Decenas de actores israelíes habrían sido víctimas de un ciberataque iraní

Por IG
Itongadol/Agencia AJN.- Decenas de actores israelíes habrían sido víctimas de un ciberataque iraní.

Un comunicado de la Dirección Nacional de Ciberseguridad de Israel afirmó que actores israelíes recibieron un correo electrónico que los invitaba a audicionar para una película de un importante director. El correo les solicitaba videos, documento de identidad, pasaporte y dirección.

Decenas de actores enviaron los materiales y luego recibieron amenazas que permiten atribuir la estafa a Irán.

La República Islámica lleva mucho tiempo intentando, de diversas maneras, reclutar espías en Israel o acceder a material sensible.

La Dirección Nacional de Ciberseguridad recomendó que los damnificados reemplacen sus documentos y le informen al gobierno que cayeron en la estafa.

