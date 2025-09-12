Bélgica. Gante: Cancelan un concierto de la Filarmónica de Múnich porque su próximo director es israelí

Itongadol/Agencia AJN.- «La decisión del Festival de Flandes en Gante de cancelar una actuación de la Filarmónica de Múnich únicamente porque su futuro director, Lahav Shani, es israelí y dirige la Filarmónica de Israel es profundamente alarmante», criticó el Congreso Judío Europeo (CJE).

«Eso no es una protesta. Es discriminación», denunció en un comunicado.

«Apuntar contra artistas por su nacionalidad es inaceptable y socava los cimientos mismos de los valores culturales y democráticos europeos. Ello solo alimenta el odio, con consecuencias concretas en las calles europeas», advirtió el CJE.

«Lahav Shani es reconocido internacionalmente no solo por su excelencia musical, sino también por su compromiso con el diálogo y la paz», destacó.

«Nos oponemos firmemente a esta preocupante tendencia de individualizar a los israelíes para excluirlos. Boicots culturales de este tipo no contribuyen en absoluto a la paz, solo propagan intolerancia», insistió el Congreso Judío Europeo.