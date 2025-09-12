Reino Unido. Fiscalía rechaza arrestar al presidente de Israel por pedido de organizaciones pro palestinas

Itongadol/Agencia AJN.- Tres organizaciones pro palestinas recurrieron ayer a las autoridades británicas exigiendo acciones penales contra el presidente de Israel, Isaac Herzog, acusándolo falsamente de participar en crímenes de guerra y violaciones a las Convenciones de Ginebra por su apoyo a la guerra en Gaza.

La Fundación Hind Rajab, el Centro Europeo de Asistencia Legal y Paren la Guerra presentaron una denuncia penal, con supuestas pruebas que incluirían declaraciones públicas y fotos de visitas a bases de las Fuerzas de Defensa de Israel.

Sin embargo, el Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS) desestimó de plano la solicitud, alegando que había «insuficientes pruebas admisibles».

Paralelamente, un paquete sospechoso le fue enviado ayer a Herzog durante su visita al Reino Unido. Tanto las fuerzas de seguridad locales como las israelíes abordaron la situación y la amenaza fue neutralizada.