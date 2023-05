Debate sobre la reforma judicial de Israel: ¿Es razonable el criterio de razonabilidad?

Itongadol.- La reforma judicial de Israel puede ser un tema difícil de entender, ya que no se trata de una sola propuesta, sino de varias disposiciones. Algunas son más sencillas y directas, como el Comité de Selección Judicial o la cláusula de anulación. Pero otras, como el criterio de razonabilidad, son más complicadas.

El criterio de razonabilidad reapareció en el debate nacional del Estado judío en la última semana, cuando los medios de comunicación israelíes informaron de que la coalición de gobierno y la oposición habían llegado a un consenso al respecto. Según el informe, el criterio jurídico no se aplicaría al Gobierno en pleno, sino a las ramas administrativas y a los ministros. Esto incluiría los nombramientos para cargos ministeriales, que serían decisión administrativa del primer ministro y no de todo el gobierno.

El informe tuvo poca repercusión en el país, más allá de las ONG especializadas y los políticos israelíes, lo que demuestra que no se entiende bien. Sin una comprensión del tema, uno no puede saber si indignarse o tranquilizarse ante una noticia así. Por eso es importante explorar el contenido, la historia y la importancia del tema con expertos jurídicos israelíes que conversaron con The Jerusalem Post.

¿Qué es el criterio de razonabilidad?

La norma de la razonabilidad es la abreviatura de la «doctrina de lo irrazonable en extremo», explicó el director ejecutivo de Israel Law and Liberty Forum, Yonatan Green.

Por otro lado, según el Dr. Amir Fuchs, investigador principal del Instituto Israelí para la Democracia, se trata de un principio jurídico del derecho consuetudinario que se aplica a las decisiones administrativas del gobierno, del mismo modo que la revisión judicial se aplica a la legislación.

Fuchs describió al criterio de razonabilidad como una herramienta jurídica en la que «el tribunal debe preguntarse si un gobierno razonable, o un ministro razonable, o cualquier cosa razonable decidiría de la forma en que decidió el gobierno».

Con respecto a este criterio, el tribunal puede dictaminar que los asuntos administrativos sometidos a su consideración son extremadamente irrazonables y ordenar al poder público que ajuste su actuación administrativa a la razón.

Green señaló que la doctrina «significaba que el tribunal podía revisar o decidir en contra de cualquier acción gubernamental independientemente de su legalidad real, independientemente de si estaba autorizada».

«Cualquier decisión gubernamental de cualquier tipo -desde las más altas decisiones gubernamentales como a quién nombrar en el gabinete o si ir a la guerra, hasta la decisión más minuciosa de un burócrata de la seguridad social o de algún funcionario de Hacienda- puede ser revisada por el tribunal. Es la norma más subjetiva que se pueda concebir», agregó Green.

Según Green, la razonabilidad está fuera de los motivos ordinarios de legalidad, en los que algo se hace de acuerdo con la ley o no.

Green concluyó que la doctrina es más bien una ponderación de diversos intereses y consideraciones. Si el gobierno aplica una política o acción, el tribunal puede decir que «el gobierno no sopesó correctamente las diversas consideraciones. El tribunal simplemente dice: ‘Creemos que la conclusión a la que llegaron es incorrecta y, por lo tanto, no es razonable'».

En relación a esto, Fuchs expresó que aunque en cierto modo el estándar puede percibirse como subjetivo -y entendía por qué algunos lo verían así-, «el veredicto no puede ser: ‘Creo que es una mala decisión’ o ‘No me gusta esta decisión'».

«Tiene que ser una sinrazón muy extrema, algo que nadie en su sano juicio decidiría. Pero, por supuesto, incluso si lo definimos así, siempre habrá desacuerdos sobre lo que es una irracionalidad extrema», añadió el investigador principal del Instituto Israelí para la Democracia.

Por su parte, el jurista jefe del Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel, Tomer Naor, afirmó que lo razonable es aplicar cuestiones que pueden no estar explícitamente prohibidas por la ley, pero que obviamente «no se hacen», como un asesino que quiere cobrar el seguro de vida de un familiar.

La norma no está escrita en ninguna ley, explicó Avi Bell, profesor de Derecho de la Universidad Bar-Ilan y de la Universidad de San Diego. «Es una doctrina creada por los jueces».

Es lo que se conoce como derecho consuetudinario, que se crea a través de las opiniones escritas de jueces y magistrados. La entrada de la razonabilidad en el derecho consuetudinario israelí fue objeto de acalorados debates: si la iteración actual es una nueva invención de un tribunal activista o un precedente heredado de los británicos.