Funcionarios israelíes se reúnen con el Secretario General de la ONU por la lista negra de los niños y los conflictos armados

Itongadol.- Funcionarios israelíes se reunieron esta semana con el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, para asegurarse de que el Estado judío no figure en la lista negra del informe de las Naciones Unidas sobre los niños víctimas en guerras y conflictos armados, que se publicará en los próximos meses.

El portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, expresó que, «como es comprensible, hay mucho interés en distintas partes del informe».

«Sólo pido paciencia a todo el mundo para esperar» a la publicación del informe, «que debería producirse a finales de junio o principios de julio», agregó el portavoz, durante una conferencia de prensa en Nueva York el miércoles.

El embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Gilad Erdan, y el Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios, el general de división Ghassan Alian, se reunieron con Guterres en Nueva York para proporcionarle datos sobre las bajas palestinas durante las operaciones militares de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) antes de la publicación del informe.

«Presentamos al Secretario General datos claros que demuestran que la mayoría de los menores palestinos muertos el año pasado estaban implicados en actos de violencia y terrorismo», señaló Erdan.

El embajador israelí añadió que «esta información fue omitida de los datos de la ONU, junto con el hecho de que las organizaciones terroristas utilizan a los niños palestinos como escudos humanos y disparan misiles y cohetes desde zonas densamente pobladas».

«Quienquiera que sea responsable de la incitación y el reclutamiento de menores para el asesinato y el terrorismo es quien debe ser incluido en la lista negra, no las IDF, que es el ejército con más moral del mundo», concluyó Erdan.

Funcionarios israelíes también proporcionaron esa información a la representante especial del secretario general de la ONU para los niños y los conflictos armados, Virginia Gamba, cuando visitó Israel en diciembre.

La ONU había advertido a Israel y a la Autoridad Palestina el año pasado de que ambos gobiernos podrían ser incluidos en la lista negra del informe de este año si no se tomaban medidas para proteger a los niños en los conflictos armados.

Informe de la ONU del año pasado

En el informe del año pasado se denunciaba tanto a Israel como a los grupos armados palestinos por no proteger a los niños en los conflictos armados, pero se señalaba que el periodo del informe había incluido la guerra de Gaza de 2021, que duró once días. Por lo tanto, la ONU no había incluido a Israel en el anexo que figura al final del informe, conocido como «la lista negra», en la que se citan los países más problemáticos.

La ONU había advertido tanto a los grupos armados israelíes como a los palestinos de que, si la situación se repetía en 2022, entrarían en la lista negra. Los grupos armados palestinos en cuestión eran Las Brigadas Al Qassam de Hamás y las Brigadas Al Quds.

Según el informe, 86 niños palestinos y dos niños israelíes murieron en actos de violencia debidos al conflicto palestino-israelí. El informe no distinguía entre no combatientes y combatientes ni entre víctimas del terrorismo.

Además, mencionaba que los 17 niños palestinos muertos en Cisjordania y Jerusalem Oriental en 2021 fueron «abatidos por las fuerzas israelíes con munición real, principalmente durante manifestaciones (9) o en represalia por presuntos ataques o intentos de ataque contra civiles o fuerzas israelíes».

El informe explicaba que Israel estaba colaborando con la ONU para evitar muertes y bajas infantiles, pero que los grupos armados palestinos no se habían comprometido con la organización en esta cuestión.

En una conferencia de prensa celebrada el año pasado tras la publicación del informe, Gamba afirmó que el 80% de las muertes y bajas infantiles estaban relacionadas con el conflicto de Gaza, pero que por lo demás las cifras habían disminuido en un periodo de tres años.