Antisemitismo explícito: La policía alemana inició una investigación contra Roger Waters tras su aparición en el escenario con un uniforme nazi

Itongadol.- Durante el concierto de la semana pasada en Berlín, Waters se puso brevemente lo que parecía ser un uniforme de las SS y simuló disparar un rifle como parte de su actuación, que forma parte de la gira «This Is Not A Drill».

El ex cantante de Pink Floyd ya había estado envuelto en una polémica antisemita a principios de año, que provocó la cancelación de sus conciertos en Fráncfort y Múnich, antes de que se revocara la decisión.

Además del uniforme de las SS, Waters también comparó la muerte de la periodista palestina Shireen Abu Akleh con la de Ana Frank en el campo de exterminio nazi de Belsen, poniendo los nombres de ambas en una pantalla en el transcurso del show.

El inspector jefe de policía de Berlín, Martin Halweg, confirmó que se inició una investigación: «El Departamento de Seguridad del Estado de la Oficina Estatal de Policía Criminal de Berlín comenzó un procedimiento de investigación penal en relación con la sospecha de incitación al pueblo (140 párrafo 4 del Código Penal alemán)».

«Se considera que el contexto de la vestimenta utilizada puede aprobar, glorificar o justificar el régimen violento y arbitrario del régimen nazi de una manera que atenta contra la dignidad de las víctimas y, por lo tanto, perturba la paz pública. Una vez concluida la investigación, el caso se remitirá a la Fiscalía de Berlín para su evaluación jurídica», agregó Halweg.

El Ministro de Asuntos Exteriores de Israel, por su parte, condenó la actuación: «Buenos días a todos menos a Roger Waters, que pasó la noche en Berlín profanando la memoria de Ana Frank y de los 6 millones de judíos asesinados en el Holocausto».

