Crisis de coronavirus: Israel prepara morgues improvisadas para almacenar cuerpos hasta que puedan ser enterrados

Itongadol/Agencia AJN.- Israel ha sido conocido como un país que puede levantarse para hacer frente a una crisis – generalmente de tipo militar – de manera rápida y eficiente. La respuesta del país a la pandemia del coronavirus en sus primeros meses cosechó elogios internacionales, y el primer ministro Benjamin Netanyahu en un momento dado se jactó de que «el mundo está aprendiendo de nosotros».

Pero ahora Israel se ha convertido en el cuento con más moraleja del mundo, atrapado en una de las peores segundas oleadas de casos del planeta, una que no muestra ninguna evidencia de desaceleración.

El jueves por la mañana, el Ministerio de Salud del país reportó un récord de casi 9.000 casos de COVID-19 en las 24 horas previas – el equivalente a más de 300.000 en los Estados Unidos.

Los hospitales están llenos hasta el límite de su capacidad y amenazan con cerrar, y el gobierno ha reforzado significativamente un segundo cierre que comenzó en la festividad de Rosh Hashanah. Los israelíes están ahora limitados a viajar a más de un kilómetro de sus hogares.

Se vuelve más espantoso: The Times of Israel informa que, la semana pasada, la «chevra kadisha» de Haifa, la sociedad de entierro ritual, estaba preparando contenedores refrigerados en los que almacenar los cuerpos de los muertos hasta que pudieran ser enterrados, y que otras ciudades se preparaban para hacer lo mismo.

¿Cómo llegó Israel aquí? Hay muchos factores.

Un gobierno débil que no logró actuar con decisión

En marzo, Benny Gantz, el hombre que estuvo cerca de desbancar a Netanyahu en tres elecciones consecutivas en menos de un año, llegó a un acuerdo con Netanyahu para formar finalmente una coalición de gobierno. Gantz, a quien algunos llamaron patriótico y otros ingenuo políticamente, lo consideró un gobierno de unidad «de emergencia» y dijo que «lucharía contra el coronavirus y cuidaría de todos los ciudadanos israelíes».

Al final, no ha hecho ninguna de las dos cosas de manera efectiva.

Los dos partidos principales que integran el gobierno – el Partido Likud de Netanyahu y la coalición Azul y Blanco de Gantz, que se ha visto reducido en su poder político después de su trato con Netanyahu – han estado trabajando con propósitos cruzados desde el principio. Han discutido sobre casi todos los aspectos del gobierno y no han sido capaces de aprobar un presupuesto nacional para 2020.

Si el presupuesto no se aprueba antes del 23 de diciembre, se desencadenará otra ronda de elecciones. Y Netanyahu no está exactamente en contra de esto, por un par de razones. En el acuerdo que firmó con Gantz, aceptó renunciar para permitir que Gantz se convierta en primer ministro después de 18 meses. A Netanyahu le encantaría que el acuerdo no durara tanto tiempo, y que mantuviera el control del papel.

La coalición de Gantz, como se mencionó, también está en pedazos, dejando menos en el camino de Netanyahu cuando se trata de consolidar significativamente su poder en las próximas elecciones.

Mientras tanto, el ineficaz gobierno no ha llenado varios puestos de altos funcionarios, incluyendo el fiscal del estado y el jefe de policía. El zar del coronavirus, Ronni Gamzu, fue nombrado sin la autoridad básica que necesita para implementar sus programas, y sus planes se han debilitado por la constante inclinación del gobierno a la presión de diferentes sectores del público.

«El mismo gobierno que nombró [a Gamzu] no tiene problemas en subvertir o erosionar algunas de sus principales recomendaciones y diluirlas», dijo Yohanan Plesner, presidente del Instituto de la Democracia de Israel.

En lugar de operar como debería, la coalición está actuando de muchas maneras como un gobierno interino y está operando como si se estuviera «dirigiendo hacia una campaña electoral», añadió Plesner.

Los ojos de Netanyahu estaban en otra parte, incluso en medio de las protestas en la puerta de su casa.

Israel comenzó a salir de su primer encierro a principios de mayo, abriendo negocios, restaurantes y escuelas. Tuvo cuatro meses para prepararse para los desafíos de una supuesta segunda ola.

Pero además de la política interna, Netanyahu también estaba preocupado por grandes movimientos que sabía que se añadirían a su legado diplomático. Coqueteó con la idea de anexar partes de Cisjordania para el 1 de julio, una idea que fue criticada por una gama inusualmente amplia de interesados, incluyendo la administración Trump e incluso algunos colonos, a quienes Netanyahu ha cortejado con éxito durante años.

Luego, en el otoño, con la ayuda del equipo Trump, Israel firmó acuerdos de normalización con los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, dos de los vecinos árabes de Israel. Netanyahu asistió a una ceremonia de firma de los llamados Acuerdos de Abraham en Washington, DC, justo días antes de que el segundo cierre de Israel entrara en vigor, dándole las imágenes adecuadas para montar una nueva campaña electoral, siempre que sea relevante.

Habría también, por supuesto, imágenes de las protestas anti-Netanyahu que crecieron durante el verano y el otoño.

Los críticos del primer ministro se reunieron semanalmente frente a su casa de Jerusalem para reclamar por su mal manejo de la crisis del coronavirus, mientras estaba acusado de corrupción. Las protestas crecieron hasta incluir segmentos dispares de la sociedad israelí y en ocasiones dieron lugar a violentos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes.

Esta semana, el gobierno promulgó fuertes restricciones a las protestas como parte de su respuesta a la pandemia, terminando efectivamente con la exhibición pública semanal de resistencia.

La economía se abrió demasiado rápido

La por entonces exitosa reapertura rápida de la economía de Israel que atrajo tantos elogios resultó ser un fracaso, y todos los sectores del gobierno lo han admitido.

Israel comenzó a salir de su primer cierre a finales de abril. Se permitió la apertura de algunos puntos de venta, con un número limitado de clientes a la vez. Luego se reabrieron las escuelas, seguidas de hoteles, centros comerciales y gimnasios, y luego restaurantes, lugares culturales y salas de eventos, todos operando con menos de su capacidad máxima.

Pero para julio, se volvieron a imponer algunas restricciones -incluyendo gimnasios, piscinas públicas, salas de eventos, bares, clubes y espectáculos culturales- a medida que los casos de coronavirus comenzaron a aumentar de nuevo. Los israelíes ya habían poblado las playas y restaurantes, sin máscaras, demasiado pronto, alentados por un gobierno que creía haber conquistado el virus.

En las horas previas al comienzo del Iom Kipur, Netanyahu reconoció que el país se abrió demasiado rápido después del primer cierre. «¿Cometimos errores en el pasado? Por supuesto», dijo Netanyahu en un video publicado en redes sociales. «Nuestra decisión de abrir las salas de eventos fue demasiado rápida. Quizás también la decisión de reabrir todas las escuelas», agregó.

Gantz estuvo de acuerdo, diciendo que el país también era demasiado lento para implementar el rastreo de contactos. El sábado por la noche en una entrevista en el programa «Meet the Press» del Canal 12, Gantz se disculpó, diciendo que el gobierno había estado demasiado involucrado en las disputas políticas para hacer su trabajo.

A pesar de la ahora descontrolada carga de casos de COVID, todavía hay oposición al segundo cierre estricto – de Gamzu, el propio zar del coronavirus.

Gamzu dijo la semana pasada que prefería la idea de «un ligero endurecimiento del cierre, para prevenir serios daños a la economía». Esa noche, calificó de «repugnante» la decisión del gobierno de implementar un cierre total, y añadió que tendría que tomar una «píldora contra las náuseas».

Las escuelas siguen siendo culpables

Cuando las escuelas israelíes reabrieron por primera vez en mayo, las cosas no salieron muy bien.

El anuncio de la apertura de las escuelas se hizo días antes de la fecha de reapertura prevista. Un mosaico de políticas y directrices dejaron a los administradores atados de pies y manos, luchando por cumplir con lo requerido en poco tiempo. Cientos de profesores, estudiantes y sus familiares contrajeron el virus rápidamente. En menos de dos semanas, docenas de ciudades cerraron sus sistemas escolares.

Aún así, con muchos padres israelíes hartos de la educación a distancia y de la supervisión, clamando por enviar a sus hijos de vuelta a la escuela, el ministro de Educación, Yoav Gallant, insistió en julio en que el próximo año escolar comenzara puntualmente el 1 de septiembre, y así lo hizo, a pesar de las objeciones generalizadas de los profesores.

Eso tampoco duró mucho. Casi inmediatamente, los brotes se asociaron con las escuelas, y las clases, los grados, e incluso escuelas enteras fueron enviadas a cuarentena.

Incluso cuando los estudiantes fueron agrupados en «cápsulas» para limitar la exposición de unos a otros, los profesores se movieron entre las cápsulas, potencialmente propagando la enfermedad entre ellos, ya que el país tenía muy pocos profesores para reducir el tamaño de las clases y había tratado de montar un rápido esfuerzo de contratación. La situación se agudizó tanto que las escuelas terminaron cerrando antes del cierre general de Rosh Hashaná.

El énfasis en hacer que los estudiantes volvieran a la escuela significaba que se había prestado poca atención a lo que sucedería si necesitaban volver a la educación a distancia.

Los ultraortodoxos

El mes pasado, el gobierno señaló unas 40 ciudades y pueblos, la mayoría de ellos ultraortodoxos y árabes, como comunidades de «rojas», o zonas con tasas de infección más altas que se verían afectadas por restricciones individualizadas y más estrictas que el resto del país. Este sistema de categorización de «semáforos» se ha utilizado con éxito en otros países, y Gamzu es uno de sus defensores.

Pero después de que los políticos religiosos ortodoxos amenazaran con abandonar a Netanyahu y su coalición de gobierno debido a las normas del semáforo, que habrían incluido un estricto bloqueo, las comunidades sólo recibieron en cambio toques de queda nocturnos.

El incidente puso de relieve la importancia política de los ultraortodoxos para Netanyahu y su disposición a modificar las reglas para ellos. También demostró cómo COVID-19 se ha extendido aún más en algunas comunidades ortodoxas, donde seguir reuniéndose en grandes grupos para rezar y celebrar ha triunfado sobre la precaución.

Es una tendencia en las comunidades ortodoxas de todo el mundo, incluida Brooklyn, donde las autoridades locales han amenazado con tomar medidas enérgicas en los barrios muy ortodoxos donde las tasas de infección son altas.

Un símbolo de esta tensión ha sido Yaakov Litzman, el ex ministro de Salud, perteneciente a la comunidad ultraortodoxa. Renunció a su cargo en abril, después de que los informes afirmaron que contrajo el virus por asistir a un grupo de oración que su propio ministerio había prohibido. Litzman se convirtió en ministro de Vivienda, pero también renunció a ese puesto en protesta por las nuevas restricciones de cierre impuestas a Rosh Hashaná a tiempo para los servicios de oración de las Altas Fiestas.

Sin embargo, no todos los ultraortodoxos han actuado de esa forma. Por ejemplo, Aryeh Deri, el ministro de Interior de Israel que también encabeza el Partido Ortodoxo Sefardí Shas, comparó el ignorar las reglas de cierre con los asesinatos. El Consejo de Sabios de la Torá de Shas el martes pidió que los servicios de oración se celebren fuera sólo y de acuerdo con las normas actuales de prevención.

En este momento, los israelíes ultraortodoxos constituyen el 40% de los nuevos casos, a pesar de que son sólo el 12% de la población. Esa proporción ha seguido generando críticas de los israelíes más seculares acerca de por qué todo el país está bajo encierro. Pero incluso sin esos casos, el país tendría una tasa de infección que excede lo que los expertos en salud pública dicen que es seguro.

La libertad y la psicología de los israelíes

La palabra «freier» en hebreo se traduce más o menos como «tonto», alguien de quien se aprovecha. Evitar ser un «freier» es una prioridad en la cultura israelí hoy en día, un concepto que está muy lejos de la cultura socialista del kibbutz que reinaba en los primeros tiempos del país.

En el contexto de la pandemia y el distanciamiento social, la línea de pensamiento anti-freier dice: «¿Por qué debo adherirme a las restricciones del coronavirus cuando veo que mis vecinos y amigos se burlan de las reglas? ¿Por qué ellos deberían disfrutar de la economía abierta y de la vida sin una máscara, y no yo?».

Esa cultura puede estar dañando la capacidad de Israel para contener el virus. En Haaretz, Anshel Pfeffer escribió que los israelíes han estado «demasiado ocupados mirando a otros sectores y exigiendo ‘igualdad’ de derechos para ser infectados». En el Jerusalem Post, Liat Collins escribió, «Ahora es el momento de temer la propagación del coronavirus, no el temor israelí de ser considerado un ‘freier'».

También está la desventaja psicológica de esa exitosa reputación de levantarse para enfrentar una crisis. Más israelíes han muerto por COVID-19 que por ataques terroristas, pero con la enfermedad y la muerte escondidas dentro de los hospitales, la pandemia no está provocando la misma reacción.

«Los israelíes a veces pueden ser demasiado resistentes», dijo Alison Kaplan Sommer, periodista de Haaretz, durante una reciente mesa redonda. «Nuestro umbral de miedo es muy alto. Vivimos todos estos traumas y todas estas guerras y eso nos ha dañado en nuestra capacidad de tomar este virus en serio. La psicología nacional es una gran parte de la historia«, concluyó.