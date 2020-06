Coronavirus. Una mirada argentina del regreso de Israel a las actividades tras la cuarentena

Itongadol/AJN.- Gustavo Mesch, argentino y rector de la Universidad de Haifa, describió la realidad que se vive en Israel tras el levantamiento de las fuertes restricciones dispuestas para contener la pandemia del COVID-19 y se mostró escéptico de que la sociedad israelí vuelva a aceptar las condiciones de aislamiento social impuestas durante el pico del coronavirus ante una posible segunda ola del mortal virus.

“Nosotros hace diez días que estamos saliendo, se han abierto los comercios, los colegios y parcialmente las universidades. Todo bajo el cuidado de dos metros de distancia y barbijos, todo con mucho cuidado”, apuntó Mesch en declaraciones a la Agencia de Noticias AJN.

Desde Haifa, una ciudad con baja de tasa de contagios y de fallecidos, el rector de la universidad, nacido en Córdoba, Argentina, hizo una descripción de la actualidad israelí. “Acá estamos en época de verano y se abrieron los balnearios y las playas, la gente salió a pasear y hay lugares que no se tiene mucho cuidado pese a las disposiciones sanitarias”, apuntó.

En las universidades como en los colegios está permitido el dictado de clases con hasta 50 estudiantes a dos metros de distancia. Sin embargo, estas condiciones parecen que no están cumpliendo ya que Israel atraviesa un rebrote con principal epicentro en las escuelas secundarias, donde miles de alumnos y docentes fueron puestos en cuarentena ante la aparición de nuevos casos, lo que generó preocupación en las autoridades de salud del país.

“La explicación de este fenómeno tendría que ver con la falta de cuidado de las normas sanitarias por parte de los adolescentes. Ellos se abrazan, se besan y en los recreos estaban todos juntos. Uno estaba enfermo y contagió al resto. Hubo colegios que se cerraron y se monitorea la situación para ver si el brote aumenta”, apuntó Mesch, quien agregó que esta situación viene desde hace tres días.

El rector explicó que “la vuelta a la normalidad continúa”, pero insistió en que “hay que cuidarse y salir con barbijo”. “Relativamente estamos volviendo a la normalidad. Muchos lugares cesantearon gente o despidieron personal. Se estima que hay unas 800 mil personas que no volvieron a sus trabajos esperamos que con el levantamientos de las restricción la situación se normalice”, indicó.

Mesch explicó que si bien los hoteles abrieron con los protocolos de distanciamiento social dispuestos por el gobierno, la actividad en el sector aún es reducida porque todavía no se habilitaron los vuelos internacionales y el país “sigue aislado”.

Consultado sobre la reacción de la gente frente a las medidas dispuestas por el gobierno para el levantamiento de las restricciones, el rector comentó que “mayoritariamente cumple, pero la misma conducta no se da entre los adolescentes”. “Ellos piensan si voy a estar enfermo no va a ser grave y se descuidan bastante. En los lugares de trabajo se conserva la distancia y llevan los barbijos. Los peluquero y estéticas se cuidan muchísimo para no perder la habilitación. Pero los chicos deben entender que si ellos se contagian pueden contagiar a los abuelos o a los padres y eso sería grave”, añadió.

Escuelas de Jerusalem y de Tel Aviv son las afectadas por el rebrote del virus y, según Mesch, Haifa no se ve afectada por esta situación. “En Haifa, incluso, en la primera vuelta no hubo casos. Con una población de 400 mil habitantes se registraron 150 casos, 6 o 7 fueron internados y murió uno solo”, indicó.

Siempre en diálogo con esta agencia, el rector de la Universidad de Haifa señaló que la pandemia tendrá efecto traumático porque hay negocios que se mantienen cerrados porque la gente no compra, por el golpe económico y porque la gente quiere tener mucho cuidado. “Eso se refleja en la calle porque pese a que pueden volver a salir hay menos gentes que antes”, apuntó.

En el caso de la Universidad de Haifa se resolvió que los estudiantes terminen el semestre a distancia pero hay exámenes que se realizan en la sede de esa casa de estudios. “En este momento se realiza el examen nacional de aspirantes a la universidad, llegan unos 3000 estudiantes por día y se mantiene la distancia de dos metros, se exige el barbijo y a los estudiantes se les toma la temperatura antes de ingresar”, indicó el rector.

No obstante, la intención de las autoridades de la universidad es retomar las clases presenciales en el semestre de verano que se inicia a principios de julio. En tanto, la universidad comenzó a realizar gestiones para facilitar el regreso de los estudiantes que residen en el extranjero para que se les permita ingresar a Israel cuando se retomen los vuelos internacionales, que según se estima se iniciarán a partir del 1 de julio con aquellos países que mantienen cierto control sobre la pandemia.

Mesch admitió que la vuelta a la normalidad “va a llevar tiempo” y estimó que dependerá de “si finalmente hay una segunda ola del brote o no”. “No sé si el coronavirus tiene que ver con el tiempo, pero en octubre estamos en invierno y cuando se hace un análisis epidemiológico puede ser que vuelva una segunda ola”.

Sobre esta posibilidad e incluso tomando como referencia la estricta cuarentena que se realizó en la Argentina, el rector de la Universidad de Haifa se mostró escéptico por el cumplimiento de nuevas restricciones en un futuro. “No creo que haya país que lo pueda volver a hacer, el aislamiento social va a ser más parcial. La normalidad va a llevar tiempo”, vaticinó.

Consultado sobre las avances que hubo en Israel en búsqueda de una vacuna contra el coronavirus, Mesch dijo que “se sigue trabajando pero toda vacuna hasta que pase todas las pruebas antes de ser usada en humanos demanda por lo menos un año”. “Los virus tienen una transformación genética y en consecuencia si se encuentra una vacuna el virus va a buscar la forma de transformarse”, apuntó.

Mesch explicó que, en Israel, la gente es “bastante crítica” con la estrategia del gobierno frente al COVID-19. “Parece que a los gobiernos se les fue a mano que es un poco mas exagerado. El número de muertos no fue tan grande y los sistemas médicos no replicaron lo que pasó en España o Italia”, dijo.

En este sentido, el rector explicó que “las críticas apuntaron al aislamiento tan grande y a las consecuencias económicas”. “Los gobiernos se dejaron llevar por los especialistas”, añadió.

Finalmente, Mesch dijo que la gente le pide a la política “respuestas a todos los sectores económicos, a los desocupados y si ayudan a crear demanda”.