Coronavirus/Israel: “No estamos preparados para una segunda erupción”

Itongadol.- “Israel no está preparado para una nueva ola de contagios”, advierten miembros importantes del ministerio de Salud de Israel, al relajarse las restricciones que rigen desde ayer en el país. Según los mismos miembros, durante el último mes no se hizo nada para programar si viene un nuevo brote del coronavirus.

Los mismos miembros del ministerio dijeron que durante el encierre de la población, las autoridades gubernamentales no comenzaron a preparar ningún sistema para prevenir un nuevo brote y cómo enfrentarlo para descubrir los nuevos contagios en caso de que sea necesario. Si bien se cree que un nuevo brote no va a ser tan violento como el primero, será imposible de prevenirlo sin estar preparado.

El ministro Zeev Elkin dijo en la reunión de gabinete del domingo por la madrugada donde se discutieron las reducciones de las restricciones, que los pasos que se decidieron en el gobierno, en especial en lo que respecta a los lugares de trabajo, podrían producir un nuevo brote de contagios en 3 o 4 semanas que llevaría a cerrar nuevamente el país, quizás en forma más hermética de lo que se hizo hasta ahora.

Ministros que participaron en la misma reunión, dijeron que el primer ministro Netanyahu le contestó a Elkin que esa es una posibilidad que se toma en cuenta y que tendremos que controlar todo el tiempo lo que vaya ocurriendo. En su declaración televisiva, Netanyahu había dicho que si dentro de 2 semanas la situación vuelve a empeorar, existe la posibilidad que se vuelva a dictar un cierre en el país.

Después que ayer se publicó el alivio de las restricciones por parte del gobierno, la gente todavía está confusa, sin saber exáctamente qué se puede hacer y qué no, que negocio se puede abrir y cual no, quién puede volver al trabajo y quién no.

El ministerio de Transporte, por su parte, tiene intención de devolver en las próximas horas el 50% del mismo a la actividad, conservando el pedido del uso obligatorio de las máscaras para los viajeros.