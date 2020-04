The Jerusalem Post: El número de muertos por coronavirus llega a 173 y 13.654 israelíes infectados.

Haaretz: Los israelíes han dejado atrás el encierro del coronavirus y no hay vuelta atrás.

Ynet: Expertos: el Coronvirus trae picos en los sentimientos antisemitas.

The Times of Israel: A medida que las reglas se suavizaron en Bnei Brak, la ciudad conserva las tasas de virus más altas per cápita.

Arutz Sheva: Aumento del 18% en incidentes antisemitas violentos importantes.

Maariv: País en crisis: el número de pacientes en España ha cruzado 200.000.

