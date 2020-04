Coronavirus. «Israel está listo para ayudar a los judíos de la Diáspora a enfrentar el virus, pero no sabe cómo»

Iton Gadol/Agencia AJN.- «El Estado de Israel está considerando actualmente formas de ayudar a las comunidades judías en el extranjero afectadas por la pandemia de coronavirus, pero primero necesita establecer exactamente qué tipo de asistencia se desea dentro de las posibilidades», dijo el jueves el Ministro de Asuntos de la Diáspora Tzipi Hotovely.

«La situación requiere un pensamiento fuera de lo común. No es que no haya nada que podamos hacer, pero no son las cosas normales que se hacen después de un terremoto, un tsunami o un ataque terrorista. Esto no está en la categoría de eventos a los que sabemos cómo responder», expresó Hotovely a Times of Israel en una entrevista telefónica.

Dado que Israel, con unos 16.000 casos de coronavirus y 222 muertos, se encuentra en una posición relativamente buena en comparación con muchas grandes comunidades judías, especialmente en Nueva York, Francia y el Reino Unido, algunos destacados dirigentes de la diáspora han empezado a pedir más solidaridad y asistencia concreta al Estado judío. «Algunas comunidades de la diáspora pueden sentir que Israel no está haciendo lo suficiente por ellos porque no han formulado necesidades específicas que Israel podría abordar», aseguró la ministra.

«No están pidiendo asistencia financiera. Quieren algo más. Pero la mayoría de la gente no puede decir en concreto qué es ese ‘algo más’ que esperan», agregó.

Hotovely dijo que su ministerio ya ha organizado video-conferencias en las que los líderes de la comunidad judía y el presidente de la Agencia Judía, Isaac Herzog, discutieron varias formas en las que Israel puede ayudar a la judería de la diáspora. «Hablamos con los líderes de la comunidad, recibimos comentarios. Ahora estamos trabajando en traducir esto en un plan de acción», aseguró, mientras que evitó proporcionar más detalles antes de que el proyecto esté finalizado.

«Abrimos un centro de operaciones, como una sala de guerra», dijo Hotovely, quien fue nombrado ministra de Asuntos de la Diáspora a finales de enero. «Estamos tratando el virus como un ataque antisemita, sólo que en este caso el enemigo es la enfermedad. Es un evento médico», manifestó.

Hotovely añadió que mencionó brevemente la necesidad de ayudar a los judíos de la diáspora al primer ministro Benjamin Netanyahu, quien estuvo de acuerdo en que hay que hacer algo para proporcionar ayuda. «Nosotros en el Ministerio de Asuntos de la Diáspora estamos totalmente conectados con la profunda necesidad de los judíos del mundo», dijo. «Me siento comprometida a ayudar a aliviar el profundo sufrimiento que existe en las comunidades judías de todo el mundo, especialmente en Nueva York, Londres y París, que son las comunidades judías más afectadas por la pandemia».

Ronald S. Lauder, presidente del Congreso Judío Mundial, dijo la semana pasada que el coronavirus «creó una cierta tensión entre el estado judío y los judíos en la diáspora». Escribiendo en The Times of Israel, señaló que muchos se sentían frustrados porque se les dijera que no vinieran a Israel a pesar de ver el país como su segundo hogar.

Lauder también pidió una «ambiciosa iniciativa para llevar ayuda médica israelí y de otro tipo a las comunidades judías asoladas por el coronavirus».

El rabino Elchanan Poupko, que al igual que Lauder es de Nueva York, dijo en un artículo de opinión para el semanario Makor Rishon que los israelíes no parecen preocuparse por el destino de sus hermanos judíos en los focos de virus de todo el mundo. «No las organizaciones israelíes que solicitan fondos como testimonio de nuestra solidaridad con nuestros hermanos israelíes… no los políticos israelíes que alaban los lazos profundos e inquebrantables… no los rabinos israelíes tan ansiosos de interferir en nuestros asuntos internos», escribió.

Nota original publicada por Times of Israel.