Coronavirus en Israel, la crisis económica

Itongadol.- El coronavirus trajo al mundo una impensable crisis de salud y junto a ello una profunda crisis económica que no eludió a Israel.

Las nuevas normas del gobierno temporario de Israel junto al ministerio de Salud, son consideradas exageradas por gran parte de la población, ya que ello trajo el colapso de gran parte de la economía del país, donde la falta de un gobierno hace ya más de 1 año solo profundiza aún más esta crisis. Y la gran pregunta es: ¿Quién paga todo esto?

El turismo interno y externo empezó a colapsar, ya que nadie viaja al exterior ni nadie viene de afuera, Israel quedó prácticamente desconectado del mundo. La compañía aérea nacional EL Al empezó a despedir gente y ya tiene un plan inmediato para despedir 1,000 personas más. Las principales compañías aéreas europeas suspendieron los vuelos a Israel lo que produce el colapso de la hotelería local y todo lo que está conectado con el turismo internacional.

Más de 80.000 personas tuvieron que entrar en cuarentena solo por el hecho de haber viajado al exterior y muchas fábricas tuvieron que parar su producción porque no hay gente que lo haga. Muchos comercios pequeños que recibían la producción de China, ya no tienen lo que vender ni tampoco pueden dar soporte porque no tienen partes de reemplazo.

Los asalariados que entran en cuarentena están cubiertos, pero ¿qué pasa con los independientes? Ellos no tienen días de enfermedad ni días de vacaciones que los protejan, y eso es un problema que hace mucho tiempo que los independientes pidieron una solución al gobierno, pero ahora sin gobierno, definitivamente no tienen con quién hablar.

El primer ministro Netanyahu, llamó para este domingo una reunión de urgencia de su gabinete económico temporal para afrontar la difícil situación y anunció la creación de un fondo de urgencia que ayude a los negocios pequeños para evitar el colapso de los mismos, aunque se dice que ese fondo operará como un préstamo y no como una ayuda real, ya que con el tiempo, los que reciban ese dinero, lo tendrán que devolver, y eso ya no les ayuda mucho.

IATA, por ejemplo, que reúne a todas las compañías aéreas del mundo, ya les pidió a los gobiernos apoyar económicamente a sus compañías aéreas nacionales para afrontar esta profunda crisis, aunque algunas compañías de Low Cost ya empezaron a colapsar.

Israel y el mundo se enfrentan a una crisis económica sin precedentes que a largo plazo no se sabe adonde llegará, pero sí se sabe que la gente está histérica y ya hay ciudades en Israel donde el papel higiénico y las latas de conservas empezaron a escasear.

Israel decidió hacer todo lo posible para que el coronavirus no entre al país, donde hay sólamente 17 infectados hasta ahora, pero es interesante saber quién pagará todo esto. El director del ministerio de Salud, Bartov fue preguntado en una entrevista si alguien de las autoridades tomó en cuenta el impacto económico de las nuevas medidas, a lo que él respondió: “Creemos que el impacto económico hubiera sido más grande si no se hubieran tomado esas medidas y hubiéramos tenido tantos enfermos de coronavirus como en Italia”.

El tiempo dirá quién tenia razón.