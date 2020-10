Coronavirus en Israel: 1.089 casos en las últimas 24 horas y la tasa de positividad es de 2.7%

Itongadol.- El Ministerio de Salud de Israel publicó un nuevo reporte sobre el coronavirus en el país e informó que en el día de ayer se detectaron 1.089 nuevos casos.

Desde iniciada la pandemia se detectaron 307.765 casos de covid 19 y en las últimas 24 horas se practicaron 42.909 tests, dando un 2.7% de tasa de positividad.

Actualmente hay 19.344 personas que cursan la enfermedad, de los cuales 1.062 están internadas en hospitales, 231 con respiración asistida y 581 en grave estado. Desde iniciada la pandemia fallecieron 2.292 en Israel.

En el día de ayer, fueron diagnosticadas por coronavirus 1,165 personas. El número de pruebas practicadas fue 39.285, de las cuales el 3% dio positivas al virus.

Ayer finalizó la reunión de gabinete especial de coronavirus del gobierno sin una nueva decisión de relajamiento de las restricciones.

La discusión principal entre los ministros se centró en la cuestión de si la salida de la cuarentena sería en nueve etapas según el esquema presentado por el Ministerio de Salud, o en uno abreviado con menos etapas mientras se cambia el orden de los pasos. A principios de la próxima semana habrá otra audiencia para tomar una decisión.

Durante la reunión, debatieron el esquema para el greso a clases en las escuelas desde primero a cuatro grado, aprobar el take and way de negocios que no sean alimentos, apertura de salones de belleza y peluquerías, así como formular un esquema para bodas y abrir cabañas de veraneo.

El ministro de Finanzas, Israel Katz, y otros colegas intentaron cambiar el orden de los pasos y exigir la apertura de parte del comercio y de las pequeñas empresas que recibirán clientela limitada en los próximos días.

Por su parte el ministro de Salud, Yuli Edelstein, se pronunció en contra de estas exigencias y dijo que el esquema y orden no deben cambiarse y no deben tomarse medidas antes del 1 de noviembre.