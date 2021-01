Coronavirus. Casi 170.000 israelíes recibieron la segunda dosis de la vacuna sin efectos secundarios graves

Itongadol/Agencia AJN.- Casi 170.000 israelíes han recibido la segunda inyección de la vacuna contra el coronavirus, según un informe publicado este viernes. Los estudios iniciales indicaron que los vacunados pueden haber sufrido molestias y dolores menores, pero no hay efectos secundarios significativos.

El informe, elaborado por el prestador de salud Maccabi encontró que de las primeras 600 personas que recibieron la segunda dosis, el 70% dijo que sintieron algún dolor en el lugar de la inyección u otros efectos menores como fiebre, náuseas o mareos dentro de las primeras 72 horas después de recibir la vacuna. «Incluso si la gente no se siente bien durante los primeros días, los efectos pasan rápidamente y pronto estarán protegidos de la enfermedad», dijo el director general de Maccabi, Ran Saar, a las noticias del Canal 13.

Saar dijo que era muy alentador ver que los israelíes estaban siguiendo las instrucciones y recibiendo sus segundas inyecciones como estaba previsto.

El jueves, 56.716 israelíes recibieron su primera vacuna, sumando un total de 1.992.806, y otros 64.366 recibieron su segunda dosis, llegando a 169.707. Se trata de la tasa de vacunación más alta del mundo con un amplio margen, según el sitio web Our World In Data.

Los hallazgos se correlacionan con las cifras del Ministerio de Salud publicadas el jueves que indicaron que de casi 2 millones de personas vacunadas, sólo 1.127 personas presentaron informes de sufrir efectos secundarios, siendo la mayoría de ellos dolores menores.

Los efectos secundarios más comunes reportados fueron debilidad, mareos, dolores de cabeza y fiebre, con 293 casos combinados, dijo el ministerio. Otras 307 personas informaron de síntomas localizados en los lugares donde se administró la inyección, como dolor, restricción de movimiento, hinchazón y enrojecimiento.

Las reacciones más graves fueron 13 casos reportados de parálisis de Bell, una debilidad temporal o parálisis de los músculos de la cara. Tres personas informaron de un sabor metálico amargo en la boca, dos personas tuvieron dificultades para respirar y una persona se desmayó.

Como resultado de los hallazgos, la Asociación Médica de Israel recomendó al Ministerio de Salud que las personas que habían sufrido parálisis en músculos de la cara después de la primera inyección no recibieran la segunda dosis de la vacuna, diciendo que no había suficiente información sobre el tema por el momento. Sin embargo, el Dr. Erez Libel de la prestadora de salud Clalit dijo que «no nos preocupan los efectos secundarios, son menores y no son diferentes de los que vemos en otras vacunas que conocemos bien».

Las cifras del Ministerio de Salud también indicaron que a medida que pasaba el tiempo después de recibir la primera inyección, la posibilidad de infectarse disminuyó significativamente. El estudio encontró que 82.567 personas se infectaron dentro de la semana de recibir la primera inyección, pero sólo 4.500 después de 15 días.

Los resultados positivos llegan cuando el Ministerio de Salud anunció que todos los israelíes mayores de 45 años podrán recibir la primera vacuna COVID-19 a través de sus proveedores de salud a partir del domingo, ya que la campaña de vacunación de Israel sigue creciendo.

El primer ministro Benjamin Netanyahu prometió la semana pasada que Israel intensificaría aún más su campaña de vacunación, con el objetivo de administrar 170.000 vacunas al día. Un nuevo lote de cientos de miles de dosis de la vacuna de Pfizer aterrizará en el aeropuerto Ben Gurion pronto.

A finales de marzo, Israel habrá vacunado a 5,2 millones de ciudadanos contra el coronavirus, según un plan elaborado por el Ministerio de Salud.

Las cifras actualizadas publicadas el viernes por la mañana por el Ministerio de Salud dijeron que 9.192 nuevos casos habían sido confirmados el día anterior – el cuarto consecutivo con más de 9.000 casos. Sin embargo, la tasa de pruebas positivas, 7,7 por ciento, fue aproximadamente la mitad del récord alcanzado en septiembre. El número de pruebas diarias ha crecido dramáticamente y se situó en 123.111 el jueves.

Las cifras iniciales del viernes mostraron una tasa de positividad similar del 7,2% – 1.807 casos de 25.230 pruebas realizadas antes de las 10 de la mañana.

El número total de casos desde que comenzó la pandemia, que superó el medio millón el lunes, alcanzó los 533.026, incluyendo 79.084 casos activos – un nuevo récord histórico. De ellos, 1.141 personas se encontraban en estado grave, incluyendo 351 en estado crítico y 291 con respiradores.

El número de muertos aumentó a 3.892, un incremento de 49 desde el jueves por la mañana.

Debido a las altas cifras de morbilidad y mortalidad, el gobierno la semana pasada endureció las medidas de cierre que entraron en vigor una semana antes, ordenando el cierre de escuelas y negocios.

Netanyahu instó a los israelíes a adherirse a las restricciones del virus ordenadas por el gobierno y dijo que aún no se había tomado ninguna decisión sobre la ampliación del tercer cierre nacional, que los funcionarios de salud han señalado que durará más allá de la fecha original de finalización del 21 de enero.

La policía se preparó para ampliar considerablemente la aplicación del cierre durante el fin de semana, estableciendo puestos de control que funcionarán las 24 horas del día. Además, las fuerzas de seguridad informaron que docenas de puestos de control fueron establecidos a lo largo de las principales carreteras, así como dentro de las ciudades y pueblos. El aumento de las medidas de aplicación comenzó a las 6 a.m. del viernes.