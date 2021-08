Coronavirus | Bennett: “Queremos permanecer abiertos, pero sabemos cuándo pisar el freno”

Itongadol/Agencia AJN.- Luego de que el gabinete del coronavirus aprobara varias medidas nuevas para contener el brote, el primer ministro Naftalí Bennett afirmó hoy que “el objetivo es mantener abierto a Israel, pero si es necesario, el gobierno estará listo para imponer restricciones más severas”.

“Queremos permanecer abiertos, pero no llegar a una situación en la que los hospitales, Dios no lo quiera, tengan que decir: ‘No tenemos más lugar’”, dijo Bennett mientras visitaba un centro de vacunación en Jerusalem. “Esto no puede suceder en el Estado de Israel. Nuestro objetivo no es llegar a eso y sabemos cuándo pisar el freno”.

“Para no instigar restricciones más estrictas, debemos vacunarnos, usar máscaras y mantener la distancia”, agregó. “Está en nuestras manos”.

El martes por la noche, el gabinete dio los primeros pasos en la dirección de una restricción más estricta.

A partir del 8 de agosto, regresará en forma completa el sistema de pase verde (a partir del 20 de agosto, también para niños menores de 12 años, que actualmente están exentos), las máscaras serán obligatorias en todas las reuniones al aire libre y un padre vacunado / recuperado que cuide a un niño en menor de 12 años en cuarentena también deberá aislarse.

Además, solo el 50% de los trabajadores de oficinas gubernamentales concurrirán presencialmente a sus puestos y se alentará al sector privado a hacer lo mismo.

También se formularán criterios más estrictos para colocar a los países bajo prohibición de viaje o advertencia de viaje, dejando un grupo muy limitado de naciones para que los israelíes puedan visitar libremente sin la necesidad de ponerse en cuarentena a su regreso, independientemente de su estado de inmunización.

Se espera que los nuevos criterios se publiquen el domingo y entren en vigencia en los días siguientes.

El gabinete también hizo un llamado a la población en general para que sea más cuidadosa al observar las precauciones de distanciamiento social, y a los ancianos a evitar grandes reuniones y reunirse con personas no vacunadas en el interior.

El lunes, Israel registró más de 3.800 nuevos casos de coronavirus, el más número más alto desde marzo, con un aumento de casi 1.400 casos en comparación con el récord anterior del viernes.